В Набране появилась "девушка без костей" (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В регионах Азербайджана начались выступления Бакинского государственного цирка, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.
В Центре отдыха моряков поселка Набрань Хачмазского района была представлена интересная развлекательная программа с огненным и лазерным шоу, пена-шоу, героями сказок и мультфильмов, выступлением иллюзионистов, клоунов, лицедеев, акробатов, национальными, латино-американскими и цыганскими танцами. А кульминацией цирковой программы стали трюки "девушки без костей". Выступления артистов проходили в сопровождении оркестра Бакинского государственного цирка.
(Автор: Вугар Иманов)
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