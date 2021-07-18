В Набране появилась "девушка без костей" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В регионах Азербайджана начались выступления Бакинского государственного цирка, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

В Центре отдыха моряков поселка Набрань Хачмазского района была представлена интересная развлекательная программа с огненным и лазерным шоу, пена-шоу, героями сказок и мультфильмов, выступлением иллюзионистов, клоунов, лицедеев, акробатов, национальными, латино-американскими и цыганскими танцами. А кульминацией цирковой программы стали трюки "девушки без костей". Выступления артистов проходили в сопровождении оркестра Бакинского государственного цирка.

(Автор: Вугар Иманов)