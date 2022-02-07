"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО)

Интересное 7 февраля 2022 16:02 (UTC+04:00)
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этом году исполнилось ровно 50 лет со дня написания киноповести "Калина красная", следом был снят этот нашумевший, знаменитый фильм с одноименным названием. А чуть позже, в апреле 1974 года, мой родной Баку принимал главный кинофестиваль Советского Союза - Всесоюзный кинофестиваль, организованный Госкино и Союзом кинематографистов СССР. Подготовка шла на самом высоком уровне, для творческих коллективов были выделены лучшие места в гостиницах, реконструирован центральный кинотеатр Азербайджана "Низами".

И здесь не только произошла удивительная история, но и был шокирован весь советский кинематограф. Было два претендента на главный приз, причем режиссеры картин исполняли главные роли - Леонид Быков с картиной "В бой идут одни "старики"" (Украина) и Василий Шукшин с "Калина красная" (Россия).

Времена "хрущевской оттепели" остались далеко позади, и цензура стала заметно жестче. Победителями предыдущих Всесоюзных фестивалей, проводившихся с 1958 года, неизменно становились фильмы патриотической направленности. "Калина красная" изначально вызывала неприятие co стороны чиновников от кино, так как повествовала об освободившемся уголовнике. А фильм Шукшина никак не укладывался в традицию патриотизма. Негласно Бакинский кинофестиваль был посвящен грядущему 30-летию со дня окончания Великой Отечественной войны. И, понятно, отбирались в основном только фильмы военной тематики. И все деятели кино были убеждены, что главный приз достанется кинокартине Леонида Быкова. И тут вдруг появился Шукшин со своим фильмом о судьбе рецидивиста - это же скандал! Цензура того времени не могла допустить выхода на экраны такого крамольного кино даже после многочисленных изменений. И, тем не менее, фильм изобиловал фразами, которые были непривычны для советского зрителя – "Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и ужас!", " Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляжку. Сто листов. Их же надо взлохматить?", "В красной рубахе - как палач! Вот теперь заживем! По внутреннему распорядку!", "Народ для разврата собрался!", "Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Вот жаль, что ты не встретилась мне в эту пору. Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие вполне презираю", "Не клади трубку, а то ведь я приду. Я из вас букет сделаю, посажу в клумбу головками вниз. Ну, что бы вам сказать такое? Твари вы подколодные! Шансонье, собаки!"…

Поэтому была предпринята попытка "задвинуть" фильм, и лишить его возможности получить главный приз фестиваля.

Председателем жюри был известный кинорежиссёр Станислав Ростоцкий, который также категорически отказывался отдавать приз Шукшину. Он был фронтовик, орденоносец, потерявший на войне ногу до колена, а его фильмы "Доживем до понедельника" (1968) и "Белый Бим Черное ухо" (1972) стали прорывами в советском кино, а картина "А зори здесь тихие" завоевала главный приз предыдущего кинофестиваля в Алма-ате.

В жюри также входили такие мастера советского кино, как драматург Евгений Габрилович, режиссер Николай Мащенко, актриса Зинаида Кириенко. Помимо всесоюзно известных представителей киноиндустрии в состав жюри входили и члены от каждой республики.

Зинаида Кириенко вспоминает, что когда закончился просмотр фильма "В бой идут одни "старики"", с красными от слез глазами подошла к Леониду Быкову высказать свое восхищение. Но от нахлынувших чувств не смогла выразить свое мнение, лишь обняла Быкова и шепнула: "Спасибо, Леня!.."

Из воспоминаний актрисы: "В Баку тогда очень серьезно стоял вопрос – "Калина красная" или "В бой идут одни "старики"". Выбрать было нелегко. Время показало, что оба фильма достойны. По мне – я бы отдала приз "Старикам". И тогда голосовала за него. Прекрасный фильм. К нему можно относиться по-разному, только не мерить примитивными понятиями – черное или белое. Леня сделал огромное дело в воспитании патриотизма у молодежи. Фильм пропитан огромной любовью к людям, которые воевали. К молодым, не верящим в смерть, готовым жизнь отдать за Родину, а ведь у них впереди была целая жизнь. Быков умело подводит зрителя к раскрытию своей темы с такой лирикой и глубиной, с такой достоверностью и музыкальностью…".

Вторым по значимости в жюри был Евгений Габрилович, который признавался в кулуарах, что ему больше по душе "Калина Красная". Он решил по своему отстоять "опасный" фильм Шукшина в тайной борьбе, заявив на заседании со словами "Я не солдат…".

Члены жюри долго заседали, спорили и на закрытом заседании один функционер киноискусств высказался так: "Если фильм Шукшина получит главный приз, тогда у Быкова будет первая премия! А если главный приз достанется Быкову, тогда картина Шукшина не получит вообще ничего!"

Лидия Федосеева-Шукшина вспоминала: "Баку мне запомнился рассказами об интригах в жюри. Председатель Станислав Ростоцкий категорически не хотел давать "Калине красной" главный приз. Фестиваль всесоюзный, и потому в жюри были представители от каждой республики. Они и рассказали нам, как пообещали выйти из состава жюри, если не победит фильм Шукшина. Вот и испугались скандала".

Когда наступила кульминация – надо было вынести окончательное жюри, украинской делегации было предложено: "Ваша картина "В бой идут одни старики" может стать первой вместо "Калины красной"". Однако члены делегации отказались обсуждать этот вопрос без Леонида Быкова. В два часа ночи в номер гостиницы, где проживал Быков , пришли его коллеги. "Мы можем получить главный приз вместо "Калины красной"", - сообщили они, но Быков наотрез отказался участвовать в закулисных интригах.

"В списке, где будет Василий Шукшин на первом месте, я почту за честь быть хоть сотым. Ведь моя картина - это рядовой фильм о войне, а его - это настоящий прорыв в запретную зону, прорыв в сферу, о чем раньше и думать-то не позволялось. Так и передайте мои слова руководителям фестиваля", - ответил Быков.

Это и сыграло решающую роль при голосовании. В результате фильм Быкова отметили Первой премией, а сам он еще получил "Приз за лучшую мужскую роль". Фильм Шукшин получил Гран-при, хотя и с оговоркой: "За самобытный, яркий талант писателя, режиссера и актера Василия Шукшина".

На этом фестивале фильм Гасана Сеидбейли взял премию за лучший фильм на историческую тему, а исполнитель главной Расим Балаев получил вторую премию, как лучший актер. Блистательная Софико Чиаурели стала лучшей актрисой за роль в "Мелодии Верийского квартала". Лучшая детская картина - "Москва – Кассиопея" — любимый фильм советской детворы на многие десятилетия. Среди научно-популярных фильмов победила лента "Компьютер (!) и загадка Леонардо"

Через несколько дней в ЦК Компартии Азербайджана чествовали победителей. В большом зале мелькали знакомые лица – актеров, режиссеров из всех республик Советского союза. Украинскую делегацию поздравляли с первой премией, завоеванной фильмом Леонида Быкова. С поздравлениями к режиссеру подходили ведущие мастера советского кино: Донатас Банионис, Павел Кадочников, Евгений Матвеев… От присутствующих не укрылось, что Леонид Федорович все время искал кого-то глазами. Заметно волнуясь, признался: "Хочу поздравить Шукшина, познакомиться с ним". До фестиваля они не были лично знакомы, и попросил представить их.

Шукшин встретил Быков широкой улыбкой и крепким рукопожатием. Они обнялись, как старые знакомые, как близкие друзья. И до конца вечера не отходили друг от друга, не в силах наговориться. Возбужденно о чем-то жестикулировали и заразительно смеялись… В конце встречи Быков сказал: "Вася! Если в "Разине" надо будет сыграть табуретку - звони!". После вечера, когда все сели в автобус, чтобы вернуться в гостиницу, Быков восхищенно сказал: "Какой удивительный мужик этот Шукшин. Человечище!..". Это была их первая и последняя встреча. 2 октября 1974 года Василия Шукшина не стало…Это была последняя картина Шукшина как режиссера. Сразу же после выхода "Калины красной" на экраны она стала лидером проката. Более 60 млн. зрителей посмотрели "Калину красную" только в первый год проката. А фильм Быкова собрал собрал около 45 млн. кинозрителей. Эти фильмы и по сей день являются шедеврами кинематографа.

При подготовки статьи использовались материалы из открытых источников интернета.

(Автор: Вугар Иманов)

"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Image
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Image
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Image
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Image
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Image
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Image
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Народ для разврата собрался"… Как фестиваль в Баку шокировал советский кинематограф (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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