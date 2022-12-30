Гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака

Овен

В наступающем 2023 году звезды гороскопа советуют Овну не ждать у моря погоды, а от окружающих – активности. 2023 год для него – это время действовать! В этот период он будет способен на многое, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Деловая хватка, острый ум и энергичность Овна на протяжении года будут на высоте, что, несомненно, поможет ему добиться успеха практически во всех сферах жизни. В этот год ему по плечу будут самые сложные и запутанные проблемы, а дела будут продвигаться заметно легче обычного. Иногда даже будет казаться, что они продвигаются сами собой, без каких-либо усилий с его стороны, но это иллюзия – в 2023 году Овну категорически не следует расслабляться и пускать дела на самотек! Иначе удача отвернется от него! Но особенно хорошо ему будут удаваться дела, требующие организации и лидерских качеств. Возможно, его будет удивлять повышенная инертность окружающих, но Овен сумеет подобрать нужные ключи для того, чтобы зарядить их своими идеями и эмоциями. Больше того, люди сами будут отдавать инициативу Овну, готовому принимать решения и брать ответственность на себя. Ну а что касается пассивности окружающих, то оно и к лучшему, потому что на этом фоне у энергичного Овна конкурентов заметно поубавится.

Телец

Тельца в 2023 году звезды гороскопа не будут склонять к трудовым подвигам и свершениям, причем настолько не будут, что Телец рискует весь год пассивно плыть по течению на уютном диване, если, конечно, обстоятельства не вынудят его оторваться от этого чудесного времяпрепровождения и засучить рукава.

Ничего не поделаешь, таков уж звездный расклад в гороскопе Тельца на этот период. Но это совершенно не страшно, поскольку сообразительный Телец в наступающем 2023 году легко сможет обернуть эти обстоятельства себе на пользу. Во-первых, нехватку собственной инициативы он легко может компенсировать тем, что отдаст ее в руки более расторопных и активных друзей или компаньонов. И это будет наилучшей стратегией, потому что звезды в 2023 году обещают обострить у Тельца чутье на самые выгодные и интересные проекты. Так что если уж Телец отдаст инициативу в чужие руки, включившись в игру под чьим-то началом, то сделает это с максимальной выгодой не только для себя, но и для всех участников. Во-вторых же, используя эту стратегию, Телец не только застрахует себя от напрасной траты душевных сил, которые ему понадобятся в будущем, но и проведет этот год с максимально возможным душевным комфортом.

Близнецы

Близнецам звездный гороскоп обещает очень продуктивный и интересный период. В наступающем 2023 году их ждет немало приятных и захватывающих приключений, а главное, что на фоне инертных окружающих энергичность и собранность Близнецов будет выглядеть очень позитивно. Именно благодаря этому они весь год будут на коне.

Ключевое слово здесь "собранность". Дело в том, что на протяжении всего 2023 года привычная непоседливость Близнецов отойдет на второй план. В этот период им будет значительно легче сконцентрироваться на важных делах, не отвлекаясь, как обычно, на пустяки. Их мозг будет работать быстро и четко, а идеи, которые придут в голову Близнецам, окажутся не только интересными, но и выгодными. Любые проекты и планы, за которые возьмутся Близнецы, в этом году имеют максимальные шансы на успех, так что грех этим не воспользоваться. Звезды настоятельно рекомендуют им не упускать щедрые возможности, которые предоставляет им 2023 год, и использовать это время для чего-то большого и важного!

Рак

Наступающий 2023 год обещает пройти для Рака без особенных событий и потрясений. Единственное, к чему будут склонять его звезды, так это к неторопливому занятию личными делами, а еще – к активному лежанию на уютном диване. Главной формулой, которой будет руководствоваться в этот период Рак, станет известный принцип "работа не волк".

Но вот что интересно, несмотря на все это, дела у Рака обещают складываться в 2023 году довольно неплохо. Нет, конечно же, если Рак совсем уж разленится и променяет работу на диван, это едва ли пойдет ему на пользу. А вот некоторая неторопливость и размеренность, к которой склоняют его звезды в 2023 году, скажется на его делах довольно благотворно. Просто в силу своего спокойного и неторопливого отношения к текущим делам в жизни Рака заметно убавится суеты и беспорядка, а это не так уж плохо. Больше того, спокойствие и размеренность – это именно то, что будет максимально востребовано в наступающем году. Используя эту стратегию, Рак в 2023 году сумеет прийти к успеху гораздо быстрее и проще, чем его суетливые конкуренты, а сэкономленные при этом силы и энергию он сможет с чистой совестью потратить на более интересные дела.

Лев

В наступающем 2023 году в гороскопе Льва на первый план выйдут его спокойная уверенность в себе и недюжинные организаторские способности. И вот что интересно, для того, чтобы организовать окружающих или привлечь их к осуществлению собственных задумок и планов, Льву совершенно не понадобится активно уговаривать их. Напротив, окружающие сами будут тянуться к нему, отдавая в его руки инициативу.

Еще один плюс этого года состоит в том, что у Льва в этот период заметно усилятся дипломатические способности, он сумеет найти общий язык с кем угодно, будь то начальство, коллеги, друзья или даже просто случайные знакомые. В 2023 году нет, наверное, таких сложных проблем и вопросов, в которых Лев не сумел бы найти решение, удовлетворяющее все стороны.

Все это обещает Льву хороший, продуктивный год. Используйте его на то, чтобы реализовать свои самые смелые замыслы и задумки, заводите новые интересные связи и знакомства, а главное верьте – звезды в этом году на вашей стороне!

Дева

В наступающем 2023 году удача Девы будет целиком зависеть от нее самой. Звезды гороскопа обещают щедро наделить ее быстротой мышления, повышенной сообразительностью и пробивными способностями, которым мог бы позавидовать любой бульдозер. В этот год для нее не будет непреодолимых преград! Тем не менее, есть вероятность, что напористая Дева растратит этот свой могучий потенциал на решение не самых важных вопросов. И это будет обидно.

Подвох в том, что любое дело, которым в 2023 году увлечется Дева, может затянуть ее настолько, что на все остальное у нее не останется не только сил, но и времени. В силу этого звезды настоятельно рекомендуют Деве в 2023 году сконцентрироваться на действительно больших и важных делах, оставив все менее значимое на потом.

В остальном же год у Девы обещает быть наполненным яркими событиями. Ее ждут интересные встречи, новые знакомства и поддержка друзей.

Весы

В наступающем 2023 году Весы могут в полной мере познать Дзен. По крайней мере на протяжении целого года их будет сопровождать это созерцательное, философское настроение. А вот раскачаться на активные дела Весам будет крайне затруднительно. Звезды гороскопа если и будут склонять их к чему-то кроме созерцания, то только к расслаблению и отдыху.

Зато уж отдых у Весов в 2023 году обещает получиться поистине гениальным. В этом плане им не будет равных, потому что познавшие Дзен Весы обретут поразительную способность получать полноценное удовольствие от самых простых и привычных, казалось бы, вещей! Такая способность дорогого стоит! И самое ценное, что для этого Весам не потребуется никаких медитаций и утомительных духовных практик. Дзен обещает открыться им просто так.

А вот если Весы желают в 2023 году достичь более материальных успехов, к примеру, упрочить свое благосостояние, получить дополнительный доход или повышение по службе, им придется выйти из этого созерцательного настроя и как следует встряхнуться. Ну или найти человека, который будет стоять у них над душой, подгоняя и мотивируя на трудовые подвиги. Потому что трудовым подвигом для Весов в наступающем 2023 году может оказаться даже самый обычный выход на работу или учебу.

Скорпион

У Скорпиона в наступающем 2023 году звезды гороскопа обещают максимально раскрыть все его скорпионьи качества, а уж хорошо это или плохо – вопрос обстоятельств.

Если вы по какой-то таинственной причине решили вдруг стать Скорпиону врагом или вдруг перейти ему дорогу, то вам остается только надеяться, что поглощенный собственными планами Скорпион попросту не заметит этого. Потому что если заметит, то берегитесь! Ответ его будет неожиданным, быстрым и беспощадным.

А вот если вам посчастливилось стать Скорпиону другом, будьте уверены, для друзей он не поскупится ни на какие блага.

Что же касается самого Скорпиона, то в 2023 году звезды предельно обострят такие его качества, как умение чувствовать ситуацию, глубокую интуицию и мощный интеллект. В этот период перед ним не будет таких преград, которые Скорпион не сумел бы не только преодолеть, но и обернуть эти обстоятельства себе на пользу. Куда бы Скорпион ни шел, за какие бы дела ни брался в 2023 году, ему во всем будут сопутствовать если и не огушительный успех, то как минимум верные друзья и хорошие шансы на достижение поставленных целей. Остальное – в его собственных руках.

Стрелец

Стрельцу наступающий 2023 год обещает быть гораздо более спокойным, гармоничным и интеллектуально насыщенным, чем предыдущий. Новые знания, новые знакомства, новые интересы – все это будет привлекать в этот период Стрельца с удвоенной силой. А может быть даже с утроенной.

Это отличный год для учебы, саморазвития, получения новых знаний. Эмоциональная легкость и живая общительность Стрельца не только привлекут к нему симпатии окружающих, но и помогут с их помощью реализовать какие-то свои далекоидущие планы. Не исключено, что Стрелец в 2023 году сумеет сделать неплохую карьеру или как-то упрочить свое положение в финансовом плане.

Единственный недостаток этого года для Стрельца заключается в том, что ему будет гораздо сложнее сорганизоваться на дела, которые не вызывают у него живого интереса. Скучная рутина и монотонная работа может навевать на Стрельца такую зевоту, что ему захочется забросить такие дела куда подальше, и если в другой год с этим ему как-то еще удавалось справляться, то в 2023-м это будет совсем уж затруднительно.

Впрочем, выход есть и здесь. Если обстоятельства все же будут вынуждать Стрельца взяться за скучную работу, он сумеет найти что-то интересное и в ней, потому что для чего же еще ему дана такая удивительная способность фантазировать и мечтать?

Козерог

В наступающем 2023 году звезды гороскопа рекомендуют Козерогу посвятить время планированию и наведению порядка в повседневных делах. Ни на что другое ни желания, ни энергии у него скорее всего не будет. Зато планировать и разгребать завалы накопившихся дел будет получаться у Козерога идеально.

Год у него обещает пройти довольно спокойно. Действуя в неторопливом размеренном ритме Козерог, возможно, и не достигнет в этот период каких-либо значимых высот, зато проведет этот год без особых потрясений. В этом состоянии даже мировые бури, сотрясающие нашу планету, не смогут нанести ему слишком уж большого вреда просто потому, что Козерог сам не будет подставлять под ураган свою голову, предпочитая тихо заниматься своими делами.

И пусть год не склоняет его к реализации своих задумок и планов, это не страшно. Главное, что планы, которые Козерог выстроит в этот период, будут отличаться четкостью, надежностью и, что особенно ценно, реалистичностью. Ну а реализовать их вполне можно будет в более благоприятный для этого период – к примеру, в следующем году.

Водолей

В наступающем 2023 году гороскоп Водолея обещает открыть в его душе такие творческие и интеллектуальные чакры, что его креативность может граничить с гениальностью! Весь год Водолей будет буквально фонтанировать различного рода идеями, которые обещают быть наполнены неожиданными поворотами логики и интересными находками. Но что особенно приятно, если не все, то многие из этих идей могут оказаться весьма ценными и на удивление перспективными.

Жаль только, что идей этих у Водолея будет так много, и они будут возникать в его творческой голове с такой бешеной скоростью, сменяя одна другую подобно картинкам в детском калейдоскопе, что остановиться и сосредоточиться на какой-то одной Водолею будет чрезвычайно сложно. По этой причине совсем не факт, что Водолей сумеет реализовать хоть что-то из этого своего урагана креативности. А жаль.

Впрочем, если рядом с Водолеем окажется надежный и неглупый партнер, способный оценить нестандартные идеи Водолея и готовый взяться воплотить их в реальность, то у них есть все шансы вместе добиться в 2023 году совместного успеха практически в любой области. Ну а если такого партнера у Водолея не найдется, то что ж, останется только надеяться, что какие-то из этих идей ему удастся все-таки сохранить в памяти или на бумаге с тем, чтобы попробовать реализовать их когда-нибудь в будущем.

Рыбы

В наступающем 2023 году у Рыб может обостриться пессимистический взгляд на мир и окружающую реальность. Что ж, формальных поводов для этого, конечно же, достаточно, тем не менее не нужно забывать, что не только события влияют на настроение, но и наоборот. Давно замечено, что люди в мрачном расположении духа притягивают к себе неприятности.

Для того, чтобы 2023 год прошел благоприятно, Рыбам следует поработать над своим душевным состоянием! Это не значит, что весь год они должны натужно улыбаться и делать вид, что все у них идет прекрасно. Это так не работает. Вполне достаточно просто попытаться успокоиться и смириться с мыслью, что реальность такова, какова она есть.

В духовных практиках это называется принятием и смирением. Ну а эффект, который происходит в этом состоянии, заключается в том, что человек перестает тратить бездну сил на стресс и бесплодные переживания о том, как все плохо. В результате в душе возникает облегчение и высвобождается такое количество позитивной энергии, что дела начинают идти значительно лучше сами собой.

Так что в этом году звезды гороскопа дают Рыбам прекрасный шанс для того, чтобы овладеть этим секретным рецептом счастья. Поверьте, это стоит того, чтобы попробовать!