На российском телеканале вновь покажут сериал о Муслиме Магомаеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 3 июля в эфире Первого канала России вновь пройдет показ восьмисерийного музыкального фильма "Магомаев", сообщает Trend Life.

Действие сериала "Магомаев" разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской.

Король советской эстрады Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с восходящей звездой Большого театра Тамарой Синявской. Между ними сразу пробегает искра…

Роль Муслима Магомаева исполнил Милош Бикович, а образ Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. В сериале снимались российские актеры Светлана Устинова, Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко, а также азербайджанские актеры Расим Балаев, Рафиг Азимов, Эльман Рафиев, Алексей Сапрыкин, Земфира Садыхова, Фаиг Мирзоев, Турал Асадов и другие.

Впервые фильм "Магомаев" был продемонстрирован в эфире Первого канала в марте 2020 года.