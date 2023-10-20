Фестиваль национальной кухни в Лянкяране – лявянги, борани плов, турш-кябаб (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране прошел Фестиваль национальной кухни, посвященный Международному дню кулинаров (День поваров, Международный день шеф-поваров), который ежегодно отмечается 20 октября, сообщает Trend Life. Эта дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs). Данная организация насчитывает более 10 миллионов членов - представителей поварской профессии из 110 ассоциаций со всего мира.

Фестиваль организован при поддержке Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана (член Всемирного союза турецкой кулинарной культуры, науки и искусства, WACS, WICS), Лянкяранского государственного университета, Лянкяранско-Астаринского регионального управления культуры. В фестивале приняли участие кулинары из Лянкярана, Астары и Масаллы. Были представлены работы мастеров народно-прикладного искусства, молодых талантов, концертные программы.

В рамках фестиваля в Центре культуры Лянкярана им. Г. Велиева была также проведена Республиканская научно-практическая конференция "Азербайджанская кухня как воплощение культуры тюркской кухни".

Президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана (AMKA), Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) и Всемирного союза турецкой кулинарной культуры, науки и искусства при ТЮРКСОЙ, член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов рассказал об истории и региональных особенностях национальной кухни, подчеркнув, что именно по инициативе Ассоциации в 2004 году был принято решение об учреждении Международного дня кулинаров. Было также рассказано о плодотворной деятельности AMKA во благо развития и пропаганды национальной кулинарии, особенно на международной арене.

Было отмечено, что Лянкяран в 2021 году вошел в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению "гастрономия". Для Лянкярана - это заслуженное признание, ведь южный регион является одним из самых кулинарных направлений в Азербайджане, имеющий традиционно богатую кухню и вкуснейшие блюды. Сюда приезжают попробовать местную кухню: лявянги из курицы и рыбы, плов в тыкве, сырдаг из баклажанов, борани плов с рыбой, турш-кябаб, фисинджан плов, ляргя плов, мургутуш, кюльча лянкяранская, варенье из лимонов и фейхоа с знаменитым лянкяранским чаем. Влажный субтропический климат позволяет выращивать апельсины и мандарины, ароматный чай и вкусный рис.

Мероприятия, посвященные тюркской национальной кухне также запланировано провести в Узбекистане и Туркменистане.