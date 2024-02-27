Mastercard и CinemaPlus объявляют о стратегическом партнерстве: CineMastercard (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Мировой лидер в платежной индустрии Mastercard и азербайджанская сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus, рады объявить о новаторском стратегическом партнерстве.

Это сотрудничество является грандиозным событием: кинотеатр CinemaPlus меняет свое название и становится CineMastercard, символизируя новую эру кинематографических впечатлений в сочетании с платежными инновациями.

Новый опыт – новое имя!

Ребрендинг CinemaPlus на CineMastercard — это больше, чем просто смена названия. Данный проект представляет собой слияние двух отраслей (развлечений и финансовых технологий) с целью беспрецедентного улучшения потребительского опыта. Это партнерство отражает общую приверженность использованию технологий, чтобы сделать жизнь более удобной, приятной и полезной.

Почему CineMastercard?

Решение CinemaPlus принять название Mastercard означает слияние двух крупных гигантов своей сферы и стратегическую согласованность между обеими организациями. Опыт Mastercard в создании передовых платежных решений идеально сочетается с миссией CinemaPlus по предоставлению выдающихся развлечений.

Это партнерство откроет множество инновационных возможностей для любителей кино. Ожидайте бесперебойных транзакций, которые позволят быстрее и безопаснее покупать билеты и льготы благодаря сложной платежной технологии Mastercard. Владельцев карт Mastercard ждут эксклюзивные преимущества, предлагающие им доступ к специальным предложениям, приоритетным просмотрам и уникальным впечатлениям в заведениях CineMastercard. Mastercard продолжит предлагать своим клиентам эксклюзивные рекламные акции через CineMastercard. Владельцы карт могут рассчитывать на скидку 10% на все покупки билетов, еды и напитков в течение года.

Кроме того, владельцы карт получат выгоду от уникальных кампаний, адаптированных к кинематографическим событиям, таким как Каннский, Берлинале и Венецианский кинофестиваль, которые с гордостью спонсируются Mastercard в глобальном масштабе. Эти кампании предназначены для того, чтобы предоставить владельцам карт эксклюзивные предложения круглый год. Начиная первую рекламную кампанию 2024 года в следующем месяце, счастливая пара получит возможность увидеть Каннский кинофестиваль своими глазами. Они смогут насладиться гламуром прогулки по красной дорожке со знаменитостями, стать свидетелями мероприятий фестиваля и принять участие в специальных собраниях и вечеринках, предлагая им фестивальные впечатления.

Условия кампании будут доступны в ближайшее время через Mastercard Digital Pass (Wallet). Для вашего удобства вы можете загрузить Mastercard Digital Pass (Wallet) на свое мобильное устройство по предоставленной ссылке, чтобы всегда быть в курсе всех преимуществ и возможностей, которые предлагает Mastercard: https://inl.az/wallet/mc

Видение будущего

Цель данного партнерства – это новый стандарт в индустрии развлечений, возможность кинолюбителям предложить новый и удобный способ ходить в кино и наслаждаться любимыми фильмами. "Ребрендинг на CineMastercard и наше партнерство с CinemaPlus — это поворотные моменты для Mastercard. Мы улучшаем впечатления от посещения кино, делая его более полезным и доступным. Кино является важным направлением деятельности Mastercard и мы стремимся предоставить потребителям бесценные впечатления в рамках экосистемы кинотеатров", - сказал региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов.

Заглядывая вперед

Карта CineMastercard изменит наше представление о кино и платежах. Учитывая планы по внедрению дальнейших технологических инноваций - это партнерство является лишь началом более широкой стратегии по объединению развлечений с безупречными платежными решениями.

О Mastercard

Mastercard — глобальная технологическая компания в сфере платежей. Наша миссия — объединить и создать инклюзивную цифровую экономику, которая принесет пользу всем и везде, сделав транзакции безопасными, простыми, умными и доступными. Используя безопасные данные и сети, партнерские отношения и энтузиазм, наши инновации и решения помогают частным лицам, финансовым учреждениям, правительствам и предприятиям реализовать свой большой потенциал. Имея связи в более чем 210 странах и территориях, мы строим устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.

О CinemaPlus

CinemaPlus – это сеть кинотеатров премиум класса, которая состоит из 10 кинотеатров. Последнее высокотехнологичное оборудование кинотеатров позволяет показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве, что делает каждый поход в кино незабываемым.

Также только в кинотеатре CinemaPlus уникальные Skybox залы для особых гостей два VIP DIAMOND зала и новейшая технология 4DX и ScreenX.

CinemaPlus — ведущая сеть кинотеатров, предлагающая любителям кино первоклассные впечатления от просмотра в современных кинотеатрах. CinemaPlus, известный своим инновационным подходом к кино, предлагает широкий выбор фильмов, превосходное качество звука и изображения, а также роскошные кресла.

Отметим, что в заключение мероприятия, посвященного новаторскому стратегическому партнерству, состоялся показ фильма "Мадам Паутина" с уникальной технологией ScreenX, разработчиками которых является южнокорейская компания CJ 4DPLEX.

ScreenX — это абсолютно новая супертехнология, позволяющая наслаждаться фильмом с углом обзора 270 градусов.

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