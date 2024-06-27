В России завершились съемки мелодрамы с участием азербайджанского актера

БАКУ /Trend Life/ - Российский телеканал "Домашний" завершил съемки мелодрамы "Мой любимый Раджа" с участием азербайджанского актера Рустама Джабраилова, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Съемки проходили в Новороссийске.

"Мой любимый Раджа" - сериал про учительницу английского языка из сельской школы, которая влюбилась в бизнесмена из Индии. Однако на пути влюбленных возникают испытания… Режиссер-постановщик мелодрамы – Станислав Мареев.

Рустам Джабраилов исполнил в сериале одну из главных ролей.

"Мой герой – человек с доброй душой. Он придерживается семейных ценностей и традиций. Для близкого человека готов сделать абсолютно все. Ведь семья – это святое!" - сказал азербайджанский актер в интервью российскому изданию.

Рустам Джабраилов – победитель международного конкурса моделей. На протяжении нескольких лет жил и работал в Нью-Йорке, выпускник Kingsborough Community College, был "лицом" известных брендов, принимал участие в показе самых престижных модных коллекций и рекламных кампаниях в США и Европе. СМИ называют его "самым красивым азербайджанцем". На протяжении последних лет построил успешную актерскую карьеру.

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