Волшебный Новогодний карнавал в Русском драматическом театре в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 28 и 29 декабря, а также 3 и 4 января на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра будет представлено новое Новогоднее музыкальное представление "Новогодний карнавал с Дедом Морозом" и самая настоящая Новогодняя елка, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В связи с большим спросом на данное представление, организаторы добавили еще один дополнительный день - 4 января.

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир чудес и волшебства! Новогодний карнавал - это сказочное представление, где оживают ваши самые любимые герои и сбываются новогодние мечты! Вас ждет настоящий праздник с волшебством, яркими интерактивами и танцевальными номерами.

Только здесь, в эти праздничные дни, вся семья сможет стать частью удивительной истории, где добро, смех и волшебство соединяются воедино!

Вас ожидает волшебное приключение с участием:

Деда Мороза и Снегурочки, которые принесут праздник в каждый уголок,

Злой Королевы, которая попытается отменить праздник, но… разве добро позволит ей это?

Барби и Кена, готовых осветить сцену своей радостью, а также любимые герои Marvel — Тор, Леди Тор, Доктор Стрэндж и Чёрная Вдова!

Не обойдется без Алисы, Белого Кролика, Чеширского Кота, Соника и Пикачу, которые станут вашими проводниками в мир приключений. И, конечно, вас ждут Эльза, Олаф, Анна, Микки и Минни Маус, Бель и Чудовище, Жасмин и Аладдин - все они готовы дарить новогоднюю сказку вам и вашим детям!

Присоединяйтесь к веселью и помогите героям зажечь новогоднюю ёлку! Вас ждут увлекательные игры, загадки и волшебные танцы, которые сделают этот праздник по-настоящему незабываемым. Каждый зритель станет частью волшебства, ведь в этот Новый год сбываются самые заветные мечты!

Приходите и создайте свои праздничные чудеса вместе с нами!

Билеты продаются в кассе театра и на сайте Iticket.az.

Номер для справок: +99412 4930063

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