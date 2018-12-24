Драматург Идо Нетаньяху, брат премьера Израиля: Азербайджан – прекрасная и толерантная страна (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан впервые посетил писатель и драматург, врач-рентгенолог Идо Нетаньяху – сын известного историка Бенциона Нетаньяху и брат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В течение нескольких дней вместе с супругой он посетил достопримечательности Баку и побывал в поселке горских евреев Красная Слобода в Губинском районе страны.

Визит организован при содействии главы представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле и израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества" Арье Гута.

Знаменательным событием стала премьера спектакля Идо Нетаньяху "В поисках смысла", поставленного режиссером Ильгаром Сафатом на сцене Международного центра мугама. Спектакль с участием народных артистов Азербайджана Людмилы Духовной и Мабуда Магеррамова, актеров Азера Айдемира и Румии Агаевой был встречен овациями зрителей. Спектакль был поставлен при содействии киностудии "Нариманфильм".

Идо Нетаньяху поделился с Trend Life впечатлениями о пребывании в Азербайджане.

- Добро пожаловать в Азербайджан. До приезда в нашу страну каким виделась она из родного Иерусалима?

- Между Израилем и Азербайджаном существуют очень хорошие связи. В Израиле я слышал много хорошего об Азербайджане, и мне было любопытно посетить страну, открыть для себя новый мир. За несколько дней пребывания в Азербайджане увидел, что это прекрасная и толерантная страна с древней историей, культурой и традициями.

- Что вам больше всего понравилось? Поделитесь своими впечатлениями, расскажите о встречах?

- Мне очень понравилась архитектура Баку и национальная кухня. Азербайджанский народ очень гостеприимный, дружелюбный и очень любит свою страну, миролюбивый и свободный. Я также посетил Союз писателей Азербайджана, где состоялась интересная беседа о развитии литературных связей между нашими странами. Самые благоприятные впечатления остались от посещения Красной Слободы, где в замечательном уголке страны удалось сохранить обычаи и традиции горских евреев, что заслуживает самых высоких слов и уважения. Я посетил две синагоги и строящийся в Красной Слободе Музей горских евреев. Очень ценю внимание и заботливое отношение руководства Азербайджана к еврейской общине, что может быть образцом диалога и взаимопонимания в мире. Я воочию убедился в том, что в Азербайджане исторически было братское отношение к представителям еврейской общины страны, веками все живут как родные братья, связаны общей историей и судьбой. Видя негативные процессы, происходящие в мире, хотелось бы особо отметить, что Азербайджан является великолепным примером толерантности, где с большим уважением относятся ко всем гражданам независимо от национальности и вероисповедания. Это прекрасный образец для мировой общественности и многих стран мира.

- Почему вы решили представить в Баку именно спектакль по пьесе "В поисках смысла"?

- Это было выбором режиссера Ильгара Сафата, и я признателен ему за реализацию этого проекта. Пьеса, которая была переведена с иврита на русский язык, рассказывает об известном психологе, выдающемся ученом Викторе Франкле, прошедшем ужасы Холокоста, выжившем в четырёх фашистских лагерях смерти и создавшем такое мощное направление в психологии, как логотерапия. Но, кроме истории, это больше послание человечеству, и надо ее рассматривать сквозь призму происходящих в мире событий, чтобы больше не было таких войн и трагедий. И Ильгар Сафат очень удачно воплотил эту идею в жизнь, внеся в постановку интересные режиссерские решения. Благодарю всех за столь теплый прием!

(Автор и фото: Вугар Иманов)

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