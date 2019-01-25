Первый азербайджанец Ла Скала Азер Рзазаде: Я перестал видеть, пел с закрытыми глазами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой талантливый оперный исполнитель Азер Рзазаде начал свою творческую деятельность в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку, затем переехал в Милан (Италия) и поступил в кузницу вокальных кадров - Академию Ла Скала. Азер Рзазаде - стал первым азербайджанским оперным певцом, который учился во всемирно известной Академии. Сейчас его вокальным мастерством восхищается публика из разных стран, Рзазаде выступал во Франции, Италии, Великобритании, Австрии, России, Турции, ОАЭ, Греции, Словакии, Чехии, Хорватии и других странах.

В беседе с корреспондентом Trend Life Азер Рзазаде рассказал, почему он стал оперным певцом, какую партию мечтает исполнить, и какой сюрприз готовит бакинским поклонникам.

- Азер, совсем скоро, 9 февраля, вы выступите на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в опере "Богема". Что для вас значит выступать на сцене родного театра?

- Конечно, Азербайджан - это моя Родина. Я точно также буду волноваться, даже, может, чуть больше, чем всегда. Потому что Баку - мой родной город, здесь сцена родного театра, а в зале будут мои близкие люди. Наверное, этот день станет особенным для меня.

- Ваши выступления в Азербайджане не назовешь частыми, с чем это связано?

- Дело в том, что до этого был солистом Академии Ла-Скала, участвовал в мастер-классах, занятиях, в этом числе пел и в театре, работал с такими дирижерами как Рикардо Шайи, Нелло Санти, и поэтому часто бывать в Баку не всегда получалось. Но старался один раз в год приезжать, выступал на Габалинском международном музыкальном фестивале по приглашению художественного руководителя фестиваля, народного артиста СССР Фархада Бадалбейли.

А сейчас у меня свободный график, я могу выбирать, что и где петь. Поэтому, буду уже чаще приезжать в Азербайджан. Это моя страна, я патриот по натуре, и все больше и больше меня тянет сюда.

Кстати, 5 апреля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится мой первый сольный концерт в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева.

- Расскажите о концерте, какая программа ждет зрителей?

- Пока мы работаем над программой, хотим сделать все, чтобы это было интересно слушателям. Прозвучат арии из опер, которые входят в мой репертуар. Еще я впервые исполню арию Кероглу из оперы Узеира Гаджибейли "Кероглу", также спою арию Балаша из оперы Фикрета Амирова "Севиль".

- Сейчас вы сделали небольшой перерыв в карьере, не боитесь, что упустите какой- то момент, пока поступают приглашения?

- Абсолютно нет, перерыв должен быть, надо жить, нужен отдых. В 2016 году я исполнил партию из оперы "Макбет" по приглашению очень солидного импресарио, который работал с всемирно известными вокалистами. И после того спектакля он мне предложил также исполнить партии в операх "Аида", "Дон Карлос", "Бал-маскарад". У меня есть вокальные данные, чтобы спеть этот спинтовый репертуар, но мне нужно иметь технику, правильный опыт, возраст, и я все это понимаю. И потому отказался от этого предложения, хотя предлагали контракт, большие гонорары. Многие убеждали меня, что я поступил неправильно, и не надо было отказываться. Тогда согласился другой молодой тенор, и сейчас прошел уже третий год, и он сидит без голоса. Поэтому я не боюсь что-то упустить. Думаю, иду в правильном направлении, но, конечно, это еще покажет еще и время.

Певец должен не бояться отказывать, я лично отказывал Риккардо Мути – это выдающийся дирижер. Должен был спеть партию из оперы "Аида", но я отказал, прошло два года, только сейчас, когда я приобрел опыт, стал учить эту оперу. Потому что для меня важно не количество, а качество. Тогда я аргументировал свой отказ тем, что это рано дня меня.

- Знаю, что благодаря вашей инициативе впервые в истории Ла Скала прозвучало сочинение выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

- Я обратился к руководству театра Ла Скала с предложением, чтобы там прозвучала музыка Гара Гараева. Это было мое желание, моя мечта, я люблю нашу музыку. Вначале дал послушать сочинение, потом показал ноты, а затем спел и им понравилось, и романс Гара Гараева был включен в программу концерта, где звучали сочинения таких композиторов как Густав Малер, Франц Шуберт.

- Как публика приняла сочинение азербайджанского композитора?

- Очень хорошо, у меня даже потом просили ноты.

- Сегодня на мировой оперной сцене с большим успехом выступают азербайджанские вокалисты – Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Авез Абдулла, Динара Алиева… Вы с кем-то из них пересекались на одной сцене.

- На концертах – да, но в оперных постановках нет.

- Может, вам всем объединиться и выступить в одной концертной программе?

- Да, конечно, это было бы шикарно и интересно. Кстати, с Динарой Алиевой мы будем петь в концертном исполнении "Мадам Баттерфляй" 13 мая в Москве.

- Какова роль педагога в творческом успехе оперного вокалиста?

- Безусловно, в этом большая роль педагога. Когда мне было 19 лет я начал заниматься вокалом, моим педагогом был Гусейн Алиев, с которым я до сих пор занимаюсь. Педагог – это тот человек, который дышит со своим студентом. И мой педагог замечательный человек, каждый раз он звонит ко мне до и после спектакля, интересуется как прошло выступление. Это очень родной мне человек, очень ценю его отношение, и считаю, что мне очень повезло встретить столь прекрасного педагога и друга.

- Вы сами о преподавательской работе не задумывались?

- Мне было бы это интересно, но для преподавательской деятельности надо тоже иметь знания, чтобы не погубить певцов, которые начинают свой путь. Мне еще 28 лет и думать об этом рано.

- Как вы готовитесь к спектаклю? Говорят, что оперный певец за день до выступления молчит. Это правда?

- Теноры должны следить за своим голосом. Не следует чего-то бояться, просто нужно контролировать некоторые моменты до спектакля. Но, честно говоря, я не зацикливаюсь на этом. Стараюсь в день спектакля много не говорить, не кушать жирное, пить больше воды. А до спектакля пью холодную колу (улыбается).

- Когда разучиваете партию, то слушаете записи вокалистов, что пели до вас? И прослушиваете ли свои записи уже после?

- Я слушаю, но не учу партию по записи. Слушаю, чтобы что-то понять… Себя прослушиваю, но мне сложно слушать себя как обычный человека, как зритель. Я очень редко остаюсь доволен, это, наверно, исходит от моего желания быть в форме, расти, развиваться.

- Получается, вы сами для себя критик, а чье мнение еще для вас еще важно?

- Это мнение моего педагога – Гусейна Алиева. Ему показываю свои выступления, и то, что он говорит, я с этим согласен.

- Как вы относитесь к славе? Считаете, ваш "звездный час" пришел, или он еще впереди?

- Для меня нет такого понятия как "звездный час", слава. Я живу, и хочу жить… Знаю вокалистов, которые думают только о карьере, и когда они выходят на сцену, там нет жизни. Думаю, что театр – это часть жизни, а люди игнорируют саму жизнь и думают только о карьере. Когда нет жизни в пении, это видно, и не интересно. Я люблю то дело, которым занимаюсь, но понятия слава, звезда… Планета огромная, а мы крошечные…

- У эстрадных исполнителей тысячи поклонников, которые караулят кумиров у служебного хода, забрасывают любовными посланиями, создают фан-клубы. Скажите, у оперных певцов та же история?

- Наверно, чуть-чуть по-другому, конечно пишут, бывают как бы случайные встречи, но, думую, это все на другом уровне. Я же не такая звезда (улыбается)…

- Случались ли с вами во время спектакля какие-то форс-мажорные ситуации?

- Один раз мне наложили грим, а потом, чтобы его зафиксировать, побрызгали каким-то странным спреем. Вышел на сцену, разволновался во время выступления, немного вспотел. Возможно, в составе спрея был спирт, и он мне попал в глаза и я перестал видеть, пел с закрытыми глазами. Дирижер, заметя все это, стал сильно волноваться. Первый акт допел с трудом. Никто в зрительном зале ничего не понял, просто мне самому было очень некомфортно.

- Не раз в своих интервью вы рассказывали, что в искусство пришли не сразу – до этого профессионально занимались кикбоксингом, потом работали в банке. Обычно творческие люди с раннего возраста нацелены на сцену, грезят о ней с детства.

- Я тоже с самого детства хотел петь, даже в школе говорил: "зачем мне этот предмет, все равно стану певцом". Просто, когда занимался кикбоксингом, немного комплексовал, как мне оставить спорт и начать петь. Потом, работал в банке, но в один прекрасный день понял - да, у меня все хорошо, я нормально зарабатываю, но мне, все это не нравится. Все оставил и начал заниматься вокалом, а потом уехал учиться в Академию Ла Скала.

- А в детстве брали уроки вокала?

- Нет, даже мой папа (прим. - народный артист Азербайджана Заур Рзаев) не знал, что у меня есть голос. Даже я сам не знал. В детстве ждал, чтобы все ушли, и я дома остался один, тогда начинал петь. В детстве не мог брать верхние ноты, боялся, что есть желание, а голоса нет. А в один день понял, что неплохо пою. Сказал отцу, но он ответил, что не хочет, чтобы я пел. А когда он случайно услышал мое исполнение, то сказал: "тебе нужно петь". Он меня поддержал, и это был переломный момент.

- У вас есть мечты о неспетых партиях?

- Спеть Отелло – это моя мечта, и у меня уже было много предложений воплотить эту мечту. Но я пока отказываюсь…

- Получается, вы опять выжидаете…

- Не хочу, когда выйду на сцену, чтобы сказали: "да, хороший голос, талантливый мальчик, но…" Вот этого "но" я слышать не хочу, пускай будет позже. Это сложно, когда тебе предлагают воплотить твою мечту, а ты отказываешься.

Дело даже не в вокале, вокально я спою эту партию. Но, речь еще идет о персонаже, энергетике, надо быть готовым психологически, актерски. Нужно время, чтобы сфокусироваться.

- Как по-вашему, когда вы будете готовы к "Отелло"?

- Мне сейчас 28 лет, думаю в 36-37 лет, хотя это все равно рано…

- Получается до вашей мечты около 10 лет…

- Да (улыбается), но это же интересно идти к ней. Вот, если в 28 лет я спою все, что же я буду петь потом? Все должно быть постепенно.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.