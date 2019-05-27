Я разработала целую систему мотивации – детская писательница Солмаз Аманова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солмаз Аманова – известная в Азербайджане детская писательница, ее книги получили заслуженное признание на ежегодной Московской книжной выставке на ВДНХ. Специально для межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева она рассказала о своей недавней поездке в Астрахань на фестиваль детской книги, любимых книгах и важности единства братских народов.

- Приглашение на фестиваль в Астрахань было неожиданным?

- В общем-то да. Я получила его через Союз писателей Азербайджана и посольство нашей республики в Москве. Я написала более 50 книг на русском языке, много пишу для детей, по моим сказкам снято более 60 мультфильмов и созданы игры-приложения для мобильных телефонов. У меня, например, есть книжка «Приключения Ильме», где на каждую из 32 букв азербайджанского алфавита рассказывается сказка – на ярмарке ВДНХ она получила второе место, переведена на пять языков. Поэтому, видимо, решено было, что в Астрахань поеду именно я.

- Вы были там впервые?

- Да, впервые, и город мне очень понравился. Очень много старой красивой постройки, которая после реставрации будет напоминать классический голландский городок. Прекрасна набережная Волги, я любовалась зданием оперного театра, кремлем, монастырями. В краеведческом музее я очень много узнала об этой земле, об ее истории – это удивительно. Замечательные книжные магазины, очень вкусная кухня с местными блюдами. Чак-чак мне понравился – хотя я, например, больше меда добавляю. Моя бабушка была астраханка, дедушка – купец первой гильдии, у него был собственный паром, и он плавал в Астрахань. Там и женился, так что это не чужие мне места. Еще я была на концерте «Играй, гармонь». Мне хотелось самой вскочить и плясать – и под частушки, и под «Волга, Волга», когда на экране показывают течение этой великой реки… знаете, у меня было ощущение, что я попала снова в детство. Я уверена, что этот город будет процветать: там прекрасные люди. И ведь посмотрите: тот фестиваль детской книги, на который я приезжала, был проведен именно в Астрахани. До этого он был только в Москве. Это многое говорит о регионе.

- Вы действительно много пишете. Посещение России вдохновило вас на творчество? Вообще – что вас вдохновляет?

- Народные легенды. Если бы я знала больше об Астрахани, я бы создала для них целый сборник. Но этот детский фестиваль тоже очень вдохновляющая вещь. Я видела, как много фотографировали детей и присылали им фото на электронную почту, дети читали стихи, дети ели яблоки в карамели и расписывали камушки. Я видела, как бабушка в национальном костюме читает сказки внуку. И я подумала, что этот опыт пригодится мне при проведении собственных детских праздников. Атмосфера, организация – все на высшем уровне, и тут каждому есть чему поучиться. У меня просто открылись глаза – куда стремиться, куда двигаться, о чем мечтать, так что спасибо большое России и Астрахани.

- Выше вы говорили о своей книге «Приключения Ильме». По сути, это целая обучающая программа, чтобы ребенку было проще выучиться читать. Путешествие по буквам алфавита. Вы планируете адаптировать эту книгу и игры для России?

- Конечно. Я, будучи педагогом по своему образованию, хорошо знаю, что надо ребенку. Чтобы ему было легче изучать азбуку, писать и считать – я разработала целую систему мотивации. Для изучения буквы малыш смотрит мультфильм, потом ему дается тест с тремя ответами, потом он должен написать эту букву – все это в игровой, поддерживающей форме. Это очень успешная система.

- Раз мы заговорили об адаптации и переводе: каких авторов Азербайджана вы хотели бы видеть переведенными в России, книги на какие темы?

- В России хорошо знают Чингиза Абдуллаева. Но по детской литературе есть проблемы. Я думаю, что нужна грантовая поддержка для электронных книг, для обучающих игр, для тех писателей, которые не только сами пишут, но и издают свои книги – как я, например. Плюсом я полагаю, что в России, где живет три миллиона азербайджанцев, можно было бы вводить в программу внеклассного чтения для детей произведения азербайджанских писателей, переведенных на русский язык. Например, если бы книги избранных азербайджанских писателей обменным фондом были переданы в библиотечный фонд России, тогда наши авторы были бы лучше известны российской читающей публике. Также можно было бы в электронном виде размещать такие произведения в библиотеках, чтобы эти книжки были более доступны для читателя. Я думаю, что надо как можно больше внимания уделять этому вопросу – дети ведь наше общее будущее.

- А какие книги авторства российских писателей вы любите?

- Я обожала «Буратино» Толстого - он заразил меня мечтой о собственном театре. Теперь у меня есть «Дом сказок», внутри которого растет виноград и через окно выходит на улицу. Люблю Лермонтова. До сих пор обожаю детские сказки Сутеева и книги Маршака. И вот кстати – мне очень нравится, как издают в России книги для детей. Я купила в этот свой приезд сборник средневековых легенд – это поразительно красивое издание с отличными иллюстрациями. Такую книжку не только ребенок оценит, но и взрослый.

- Есть ли в вашей жизни книги, которые вы открываете в трудную минуту - чтобы найти там утешение, обрести терпение или мудрость?

- Да. Я в такие минуты всегда открываю Низами Гянджеви. Когда мне нужна была рифма – я находила ее в стихах Пушкина и Низами. Поэтому когда мне очень трудно, я открываю его книги. Низами был удивительный человек, трагической судьбы. Низами – это жемчужина всех стихов. Он – и Пушкин.

- Россия и Азербайджан всегда были близки друг другу. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы эта дружба не прервалась, а становилась еще крепче? Какую роль играют в этом гуманитарные связи между странами?

- Мне не хотелось бы говорить о политике. Но вот пример: на фестивале был Владимир Толстой, советник президента. И я спросила его – знаете ли вы, что троюродный брат Льва Николаевича Толстого был у нас в Бакинской губернии нотариусом. Он не знал. А у меня есть документ, подписанный Евгением Толстым. Наше единство важно сохранить, в том числе, благодаря сотрудничеству в области детской литературы.

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