Кямран Агабалаев рассказал о сериале "Русский раб", который выйдет на Первом канале России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле развернулись масштабные съёмки исторической драмы для Первого канала России. По сюжету основные события сериала «Русский раб» происходят в Османской империи конца XVI века. В одной из главных ролей сериала занят известный азербайджанский актёр Кямран Агабалаев, который рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об атмосфере на съёмочной площадке и своей работе над ролью.

– Вы принимаете участие в съёмках российского исторического сериала. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об этом проекте.

– Это великолепная, очень интересная история. До сих пор мне не приходилось сниматься в подобных исторических постановках и, должен сказать, что исторические сериалы – по атмосфере нечто совершенно необыкновенное. Ещё одна особенность нашего сериала – великолепная съёмочная группа. На площадке много актёров из разных стран, и все они – профессионалы, а это самая важная черта. Все относятся друг к другу уважительно, все уже подружились.

– Ваш персонаж Баязид Ага – один из главных героев сериала. Пожалуйста, расскажите немного об этой роли.

– Я просто влюблён в своего персонажа, очень уважаю его. Я с самого начала хотел играть в сериале только эту роль, и мне повезло получить её. Из-за задержки авиарейса на 8 часов опоздал на кастинг и был очень уставшим, а ведь ещё предстояло возвращаться обратно. На пробы у меня было три часа. Но я выложился на полную, и Иван Шурховецкий, наш режиссёр, выбрал на роль именно меня, чему я очень рад. Баязид Ага – необычайно интересная личность и, как мне кажется, это самый мудрый персонаж в сериале. Сама жизнь заставила его быть мудрым. Я пока далеко не так мудр, у меня более вспыльчивый характер, но когда-нибудь я хотел бы стать таким, как Баязид Ага.

– Как вы работали над ролью, понадобилась ли вам какая-то особая подготовка?

– Да, специальная подготовка потребовалась, и она мне очень нравится. Мой герой много скачет на лошади, он воин. Все мы – не только я, но и практически все актёры, задействованные в главных ролях, – много занимаемся хореографией для постановки боёв. Нам постоянно нужно улучшать качество верховой езды, так что мы занимается этим до сих пор – последняя верховая тренировка у меня была буквально сегодня. Мне это не в тягость – я очень люблю животных, в том числе и лошадей.

– Что скажете об атмосфере на съёмочной площадке сериала, российских коллегах, с которыми работаете?

– Я снимался в Азербайджане, в США, в Турции, в Иране, в Беларуси... Главное, чтобы с первого дня съёмочная группа стала семьёй, чтобы всё происходило на позитивных нотах. Именно это мне нравится в работе со съемочной группой «Русского раба». Дай Бог каждому актёру попасть на такую прекрасную площадку. Мне повезло – у нас замечательная команда актёров. Мы не только вместе работаем, но и вместе обедаем, вместе гуляем. По моему опыту – именно в таких случаях съёмки дают очень хороший результат. Я не просто верю – я точно знаю, что это будет замечательный фильм.

– Насколько известно, к проекту присоединился и ещё один азербайджанский актёр Пярвиз Мамедрзаев. Что скажете о его роли? Вы контактируете, у вас есть общие сцены?

– Пярвиз Мамедрзаев – мастер своего дела, народный артист Азербайджана, и мне очень повезло, что практически все его сцены в сериале – общие со мной – это даёт мне возможность у него учиться. Замечательно, что он есть у нас на площадке и в фильме. Конечно, мы контактируем не только на съёмках, но и в жизни. Он не только великолепный актёр, но и прекрасный человек. Думаю, что у нас с ним получились хорошие сцены. Не буду спойлерить –скоро вы сами всё увидите.

– Проект реализуется для Первого канала России – масштаб постановки чувствуется?

– Безусловно, чувствуется. Продюсеры сериала провели очень хорошую подготовку. Мы снимаем в Стамбуле, в декорациях XVI-XVII веков. Даже по фотографиям понятно, что для съёмок практически построен целый город. Кроме того, так как фильм исторический, в нём используются прекрасные костюмы.

– Вы упомянули, что съёмки проводятся в Стамбуле. Вам уже доводилось сниматься в Турции. С радостью вернулись туда?

– Конечно, этот город для меня практически родной, я очень его люблю. Он сакральный, таинственный. Очень приятно, что съёмки фильма начались именно в Стамбуле и, надеюсь, я не в последний раз работаю там. Уверен, город ещё позовёт меня, и я всегда буду рад в него возвращаться.

– Были ли на съёмочной площадке сериала какие-нибудь интересные случаи?

– Вся работа над «Русским пленником», пожалуй, – самый интересный случай в моей кинематографической жизни. В остальном – у нас просто нет времени на что-то отвлекаться – настолько активно проходят съёмки.

– Какие-нибудь творческие проекты, помимо кино, занимают вас сейчас?

– Кроме съёмок в кино я ещё являюсь ведущим на телеканале AzTV, это главный канал Азербайджана. Программа называется «Чёрное и белое». Я встречаюсь с очень интересными людьми и, как говорится, «ищу скелеты в их шкафах». Для этого нужно знать и самого человека, и психологические тонкости: как и не обидеть гостя, и снять интересную программу. Ещё я читаю стихи, которые мне нравятся, пишу разные истории. Возможно, когда-нибудь они будут экранизированы. Пока я всем доволен: жизнь прекрасна!

– А есть ли уже какие-то предварительные планы на последующие съёмки, проекты, в которых вы хотели бы поучаствовать?

– Конечно, предложения у меня есть, например, сразу несколько – из Турции. Одно из самых интересных приглашений – сняться в криминальной саге, сериале «Яма». Можно смело сказать, что это самый лучший и рейтинговый турецкий сериал последних трёх лет. Но пока я не думаю о новых проектах, потому что полностью сосредоточен на съёмках «Русского раба» и своём персонаже.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.