Коран в музыке мугама представлен в Москве - интервью Сахиба Пашазаде (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, блестящий тарист Сахиб Пашазаде, впервые представивший России уникальное сочинение Фараджа Караева «Проповедь, мугам и молитва», поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями от выступлений в России и рассказал о своём уникальном музыкальном инструменте.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем выступлении на XVI Международном фестивале современной музыки «Московский форум». Как вы получили приглашение на этот фестиваль?

– Два года назад во Дворце Ширваншахов в Баку проходил Международный форум ЮНЕСКО. Именно там я впервые играл произведение Фараджа Караева «Проповедь, мугам и молитва», с голландским ансамблем. Очевидно, моё исполнение понравилось автору, так как весной этого года из Министерства культуры Азербайджана мне сообщили, что ректор Московской консерватории Александр Соколов приглашает меня на XVI международный фестиваль современной музыки специально, чтобы сыграть премьеру произведения Фараджа Караева в Москве. Конечно, я очень обрадовался – для меня честь участвовать в Московском форуме и играть эту прекрасную музыку.

– В чём для вас основной посыл произведения «Проповедь, мугам и молитва»?

– Это очень интересное, глубокое и многозначное сочинение, которое выражает все чувства, которые связывают человека с Богом. Во второй его части солирует тар, исполняется классический азербайджанский мугам «Шуштер», а в третьей части декламируются суры Корана. Необычная сонористика, синтез современной музыки с мугамом и молитвой – обращением к Богу – создают мистический духовный образ произведения.

– Как вы сработались с российским ансамблем «Студия новой музыки», с которым выступали?

– Это прекрасный ансамбль высочайшего профессионального уровня, мне было очень приятно работать с ним. С музыкантами и дирижером Сергеем Акимовым мы поняли друг друга с первых нот, и на второй репетиции, на которой присутствовал Фарадж Караев, мы уже играли на одном дыхании. Мы сдружились и остаёмся на связи. Я желаю всем участникам ансамбля творческих успехов и, дай бог, ещё сыграю с ними вместе.

– Как приняли ваше выступление российские зрители?

– На слушателей произведение «Проповедь, мугам и молитва» произвело очень сильное впечатление. Наше выступление было уже в конце концерта, мы вышли на сцену в половине десятого вечера, но зал был полон и полностью поглощён нашей музыкой. Три или четыре раза нас вместе с композитором вызывали на бис, зрители аплодировали стоя. Я до сих пор под впечатлением от того, какая тёплая, интеллигентная была публика: как нас слушали, как восприняли музыку, какие были аплодисменты. Ко мне подошла женщина-музыкант и сказала, что мы играем настолько завораживающе, что она не может подобрать слов. Подошёл и художественный руководитель Московского форума профессор Владимир Григорьевич Тарнопольский, и другие профессора-музыковеды. Все они восхищались тем, какое это оригинальное, интересное, и притом - духовное произведение, и как красиво мы сыграли его. А сам композитор Фарадж Караев крепко обнял меня и сказал, что всё прошло замечательно. Это было очень-очень приятно.

– «Московский форум» позиционируется как площадка для музыкальной полемики…

– Да, перед концертом была большая дискуссия о современной музыке: её развитии и мировых тенденциях. Я послушал выступления композиторов, поучаствовал в обсуждении. Для меня это очень важно, потому что мой тар – национальный инструмент, на котором можно играть и классику, и современную музыку – всё зависит от музыканта. Если человек духовно разнообразен и богат, способен глубоко осознать, ощутить музыку, он сможет донести её и до слушателей.

– Пожалуйста, расскажите читателям немного о вашем прекрасном музыкальном инструменте, таре, о его роли в азербайджанской народной музыке.

– Тар называют королём азербайджанских народных инструментов: на нём можно играть и мугам, и старинные народные танцы, и классические произведения. Я играю с народными, камерными, симфоническими оркестрами, в том числе сочинения Моцарта, Баха, Чайковского, Рахманинова... Если звук извлекает мастер, слушатель обязательно будет заворожён, очарован музыкой и исполнением. В 2012 году при содействии Фонда Гейдара Алиева и нашей Первой леди Мехрибан Алиевой, тар был внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

– Вы – лауреат и победитель множества международных конкурсов. А какие-то российские награды есть в вашей коллекции?

– Да, например, в 2016 году в Якутске я получил сразу пять дипломов. Там проводился Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». Сначала я солировал в концерте с якутским симфоническим оркестром Symphonica ARTica. На следующий день в Театре юного зрителя я рассказывал про азербайджанский мугам, показывал его лады, а потом была научная конференция. В Якутске я чувствовал себя как Майкл Джексон – так восторженно слушатели приняли моё исполнение. На открытии было пять тысяч зрителей, и весь зал аплодировал стоя. Когда рукоплещут пять тысяч человек, такое чувство, что гремит гром. Для меня это было очень ярким впечатлением, у меня остались прекрасные теплые воспоминания.

– Какие ваши творческие планы ждут сейчас своей реализации?

– После Москвы я побывал в Узбекистане, на Днях культуры Азербайджана в Хорезмской области. Сейчас я готовлюсь к сольному концерту в Баку и, дай бог, хотел бы ещё выступить с концертами и в Москве, и в Питере – у нас как раз идут переговоры об этом. Планируется и моё турне по Европе. Кроме того, я уже давно хочу выпустить свой альбом. И, конечно же, я работаю над собой, повышаю своё мастерство и профессионализм.

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