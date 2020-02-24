Кямаля и Стефано - символ любви Азербайджана и Италии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - "Vokaliz for Khojaly", написанное композитором Кямалей Ализаде в 1992 году, представлено в новом классическом оркестровом формате, сообщила Trend Life автор композиции.

"Я написала это произведение еще в 13-летнем возрасте, в 1992 году, сразу после Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими фашистами. Кадры, снятые Национальным героем и журналистом Чингизом Мустафаевым на древней земле Азербайджана, в городе Ходжалы, очень потрясли меня и до сих пор стоят перед глазами. Очень жесткое убийство детей, стариков, женщин армянскими фашистами впоследствии потрясли весь мир! Это было настоящее зверство против нашего народа. Слезы буквально душили от беззащитности мирного населения перед этими жестокими убийцами. Это было невыносимой болью моего сердца и скорбью души, протестом маленького гражданина Азербайджана, чья земля подверглась оккупации, которая постаралась выразить это в музыке", - сказала Trend Life композитор.

Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию по классу народного артиста СССР, профессора Арифа Меликова. С 2006 года живет и работает в Италии. В 2006 году она получила приглашение в Модену, где прошла стажировку в классе профессора Антонио Джакометти. Является лауреатом международных конкурсов, автором произведений симфонической и камерной музыки. Ее музыку исполняли в Голландии, Новой Зеландии, Италии, США, Китае, Японии. Кямаля Ализаде пропагандирует азербайджанскую музыку, с 2006 года выступая с сольными концертами за рубежом. Вместе с супругом, итальянским композитором и музыковедом Стефано Мускаритоло Кямаля Али-заде реализовала многочисленные международные проекты, как в Азербайджане, так и за рубежом. Итальянская пресса часто публикует статьи о Kямале Ализаде, как одаренном азербайджанском композиторе.

"Произведение "Vokaliz for Khojaly 1992" я исполняла во многих странах, включая в программу своих концертов, чтобы как можно больше донести миру правду об этой трагедии, несправедливому отношению к моему народу, когда преступники этого злодеяния до сих пор не наказаны. Зрители всегда с особым трепетом воспринимают это произведение, посвященное Ходжалинскому геноциду. Изначально произведение было написано для фортепьяно и называлась "Баллада о Ходжалы". Оно состоит из трех частей – в первой части повествуется о мирной жизни в Ходжалы, во второй – внезапное нападение армянских агрессоров и массовое убийство жителей города, в третьей – вокализ по жестоко убитым жертвам геноцида. Эту третью часть я представила на суд слушателей, переложив музыку для виолончели и фортепьяно, исполнив вместе с известным итальянским музыкантом Пьерлуиджи Дестро и нашим виолончелистом Эйюбом Алиевым. В прошлом году я сделал оркестровый вариант композиции, немного изменив концепцию для солиста виолончели в сопровождении струнных инструментов и органа. Произведение было с успехом представлено в Азербайджанском государственном театре оперы и балета с участием виолончелиста Эйюба Алиева со струнным оркестром под управлением заслуженного артиста, дирижера Эюба Гулиева и органа в моем исполнении. Этот концерт под названием "Барокко и Мугам: Вода и Огонь" был организован мною и моим супругом при поддержке Университета Ка Фоскари в сотрудничестве с United Cultures", - сказала композитор.

В этот вечер на открытии выступил именитый итальянский этно-музыколог и исполнитель на нейе (продольная флейта), эксперт мугама Джованни де Зорзи. В этот вечер Венеция и Азербайджан, город Воды и страна Огня, соединились в синтезе музыки барокко и мугама. Были представлены композиции итальянских классиков, а также произведения Стефано Мускаритоло и Кямали Ализаде, посвященные Венеции, Шуше и Ходжалы. В них прозвучали слова поэта Имадеддина Насими, Джан Батиста Марино и Джакомо Леопарди. Солировали известные музыканты, заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), Эйюб Алиев (виолончель), а также Лала Садыхзаде (клавесин), Надир Меликов (скрипка), трио Сахиба Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча), Солтан Алиев (нагара). Кроме этого в концерте приняла участие всемирно известная флейтистка Луиза Селло.

После концерта музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Зюмруд Дадашзаде сказала: "Меня очень порадовало и удивило решение цикла прелюдия и фуга на основе азербайджанских народных песен Мускаритоло. Например, песня "Сары гялин" вдруг стала темой для очень весомой развитой фуги. И я не могу не отметить финальный минуэт Ализаде. Изысканный номер, где сошлись звучание тара, оркестра и флейты. И это было сделано с большим вкусом, с пониманием языка европейской музыки, стилистики барокко и в то же время - глубины мугама. Это был очень убедительный, яркий, изобретательный синтез. Кямале удалось сделать это с большим мастерством. Этот концерт достоин того, чтобы быть представленным на разных концертных площадках мира".

Кямаля Ализаде сказала, что ее произведения были признанием в любви Венеции, а произведения Стефано - признанием в любви Азербайджану.

"Недавно поместила оркестровую версию произведения в социальных сетях, что вызвало большой интерес. Также выступила с концертами в городах Италии, представив новое произведение Thinking of Shusha, посвященное Шуше. Композиция – двойная фуга на азербайджанскую народную песню "Сары гялин" в работе моего супруга Стефано Мускаритоло. В Удине для меня было большой честью выступить на одной сцене с мировым чешским коллективом The Pražák Quartet. Я желаю нашей стране больше никогда не сталкиваться с такой трагедией, и чтобы виновные обязательно были наказаны. В последнее время отношения между Азербайджаном и Италий очень сильно развиваются, а нашу семью называют символом любви и дружбы между нашими народами. Мы со Стефаном всегда будем делать все во имя наших народов, посредством нашего творчества и новых произведений!", - добавила Кямаля Ализаде.

Напомним, что 26 февраля 1992 года армянские военные подразделения осуществили акт геноцида в городе Ходжалы, где проживало семь тысяч человек. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, 1000 мирных жителей разного возраста стали инвалидами в результате полученных пулевых ранений. Были убиты 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, восемь семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. Все это было осуществлено армянскими военными с особой жестокостью и немыслимым зверством. В нападении на город также участвовали второй батальон 366-го полка советской армии под командованием майора Сейрана Оганяна, третий батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба первого батальона Валерий Читчян и свыше 50 армянских офицеров и прапорщиков полка (из следственных материалов об оккупации Ходжалы).Ходжалинский геноцид вошел в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц. Эта трагедия, произошедшая в конце ХХ века, является одним из тяжких преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми. Парламенты ряда стран приняли решение о признании Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов)