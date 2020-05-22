Как отмечать праздник Рамазан и определять размер фитры – ответы на вопросы

БАКУ /Trend Life/ - В соответствии с фетвой Управления мусульман Кавказа (УМК) и на основе подсчетов Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Национальной академии наук Азербайджана праздник Рамазан приходится на 24 мая.

Один из самых благословенных праздников Рамазан(Рамадан, азерб. - Орудж байрамы, турк. - Ураза-байрам, араб. - Ид ал-Фитр, рус. – Разговение) знаменует завершение поста в Священном месяце. Праздник Рамазан был установлен самим основателем Ислама – Пророком Мухаммедом (С). Произошло это в 624 году. С тех пор мусульманская умма ежегодно отмечает этот праздник, считается днем спасения, прощения, вознаграждения и примирения.

В интервью Trend Life заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), декан Бакинского Исламского университета, доктор философии Гаджи Фуад Нуруллаев (Нуруллах) рассказал о праздновании Рамазана и обязательной очистительной милостыне закят аль-фитр (фитра).

Целью выплаты фитры является искупление (каффара) возможных ошибок и упущений, сделанных в течение месяца поста, и помощь нуждающимся. Всевышний в Коране говорит: "Возьми с имуществ их милостыню (закят), которой ты очистишь и усовершенствуешь их...".

По словам теолога, вечером 23 мая – байрам ахшамы, надо собраться в кругу своей семьи за праздничным столом. После трапезы из семейного бюджета необходимо выделить фитру - обязательную милостыню завершения поста, которую до праздничной молитвы (примерно проводится в 8-9 утра) следует передать малоимущим семьям, нуждающимся или сиротам, начиная от родственников и соседей. Как правило, праздник Рамазан отмечают утренними совместными молитвами в мечетях, чтобы всем миром постигнуть радость великого события. Но в связи с карантинным режимом в стране и для предотвращения массового распространения коронавируса в этом году надо следовать соответствующим предписаниям. Если рядом с местом проживания нет, кому можно выплатить фитру, то ее можно отдать в мечеть. Семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении, освобождаются от выплаты фитры.

"Размер фитры определяется стоимостью 3 кг самых потребляемых продуктов на каждого члена семьи. Естественно, что богатым семьям не пристало выплачивать фитру по самой низкой цене, например, пшена. Помощь следует давать либо продуктами, либо деньгами. Но с учетом современных требований жизни мы рекомендуем выплачивать фитру деньгами. По нашим расчетам, это в среднем составляет 5-10 манат на каждого члена семьи. Конечно, надо заранее определиться, кому будет передана благотворительная помощь, а не ждать до последнего. Хорошо, если фитра дается самому бедному родственнику или соседу",- отметил теолог.

Фитру выплачивает глава семьи (если он не болен, дееспособен и зарабатывает) за всех членов семьи, находящихся на его попечении. Очистительная милостыня подобна благотворному омывающему дождю, который смывает грехи того, кто отдает ее ради Аллаха с чистым сердцем и искренне. В Коране сказано: "А те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по укреплению от своих душ, подобны саду на холме: его постиг ливень, и он принес свои плоды вдвойне... Поистине, Аллах видит то, что вы делаете!"

"Это очень благое дело! Всевышний обязательно воздаст за искренние добрые деяния. Если по каким либо причинам не удалось до праздничной молитвы выплатить фитру, то следует обязательно сделать до дневной (зохр) молитвы. Нельзя опаздывать с передачей данного пожертвования без уважительных причин", - отметил теолог.

Если по каким-то уважительным причинам не совершена выплата фитры, то пост остается действительным, но мусульманин остается должником. Пророк Мухаммед (С) сказал: "Пост Рамазана висит между небом и землей, пока раб Божий не подаст предписанной для него милостыни".

Фитру выплачивают одному человеку (или его семье), а можно и распределить между несколькими, если его сумма позволяет накормить этих людей. Точно также как один нуждающийся может получить фитру от нескольких человек. Неприемлемо выплачивать фитру родителям, деду, бабушке, супруге, детям, внукам или же родственникам, которые находятся на его иждивении или попечении.

В Коране сказано: "Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом то, что истратили, не сопровождают попреками и обидой, им - их награда от Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны"

В праздник Рамазан также принято посещать могилы близких и родных, совершать по ним заупокойные молитвы, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Очень важно также навестить своих родителей и других родственников. Верующие ходят друг к другу в гости, чтобы разделить дружескую трапезу, но в связи с карантинным режимом это пока не рекомендуется. Поститься же в этот благословенный день нельзя.

"Держать пост в праздничный день - грех. У кого по уважительной причине есть пропущенные дни поста месяца Рамазан, то следует их компенсировать только после праздника. Поздравляю все мусульман мира, наш народ, желаю скорейшего освобождения оккупированных территорий Азербайджана, чтобы на земле Крабаха мы праздновали Рамазан и раскрывали праздничные столы", - добавил Гаджи Фуад Нуруллах.

(Автор: Вугар Иманов)