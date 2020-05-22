Азербайджанцы в США столкнулись со страхом и ужасом. Странный эксперимент! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский режиссер Эльмар Байрамов создал в США уникальный фильм под названием "Карантин по-американски". Он с 2017 года живет и работает в Нью-Йорке, известен как автор приключенческой картины Let me run ("Позволь мне бежать"), удостоенный множества наград в США и Канаде.

В интервью Trend Life режиссер рассказал о новом проекте, который находится на стадии завершения монтажа. По его словам, вначале он хотел сделать материал о пандемии коронавируса в США, посещать больницы, делать живые репортажи с мест событий, но так как ему не разрешали, то решил сделать странный, но уникальный эксперимент – снять реальный фильм ужасов.

"Все знают, что фильмы снимаются с участием большого количества людей, в различных открытых и замкнутых пространствах. А этот фильм создан в очень ограниченных условиях, когда по правилам карантина, я мог находиться дома, в автомобиле или маркете. И хотел показать, что и в условиях строгого карантина можно снимать фильмы. Причем, это фильм ужасов в реалистической версии не с актерами, а с обычными людьми. А почему я решил снять фильм в таком формате? Наверное в жизни каждому человеку приходилось сталкиваться с испугом. Это нормальная эмоция как для взрослого, так и для ребенка. Испугаться можно чего угодно и где угодно. Резкий громкий звук, необычное поведение человека и т. д. Кроме страха, испуг может вызывать и другие эмоции: панику или агрессию. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Смесь испуга и ужаса может вызвать у человека реакцию, которой он сам не ожидал. Все зависит от его характера. Меня тоже пугали и я решил сделать такой уникальный эксперимент - запечатлеть реальные эмоции", - сказал Байрамов.

Для этого режиссер пригласил друзей азербайджанцев из Нью-Йорка к себе домой в Варминстер (штат Пенсильвания), куда с семьей временно переселился в январе в связи с пандемией коронавируса. Эльмар позвал друзей вместе весело провести карантин, якобы на шашлыки и застолье, во время которого из подвала стали доноситься странные пугающие голоса. Реальную реакцию людей и решил снять на камеру режиссер.

"Этот экспериментальный проект я решил сделать со своими друзьями, вернее с их участием, но без их ведома. Если не верите, посмотрите трейлер. Если бы это было искусственно, то сразу все поняли бы… Во время застолья постепенно подвел разговор к мистическим событиям, каждый стал рассказывать свои страшные истории. Один говорил о мистических духах, которых вызывали в студенческом общежитии, другой, бывший заключенный, - о духах убитых людей, которые бродили по тюрьме, третий - о привидениях. И я "раскрыл тайну" своего нынешнего дома, где постоянно слышатся ужасные голоса. Мне, естественно, не поверили, но когда стали раздаваться голоса из подвала и ребята сами захотели проверить, то все вышло, как я и задумал. Они сильно испугались, была ужасная реакция! Голос привидения был сделан при помощи дистанционных спикеров, распределенных по подвалу в различных местах. Они были в коробках и прислонены к стенам, чтобы имитировать якобы идущие оттуда голоса. Все это регулировалось моим монтажером при помощи мобильного телефона, которому я посылал сообщения. Это делалось так, чтобы никто не заподозрил меня в "организации мистики"", - отметил режиссер.

По его словам, название фильма тоже выбрано не случайно с целью показать, как еще можно проводить карантин - с адреналином!

"Причем, этот эксперимент был проведен с двумя группами моих друзей, то есть два раза я приглашал к себе домой совершенно разных людей. Вторая группа в этот момент уже знала о "происходящем в моем доме". Кстати, до их визита ко мне я интересовался, нет ли у них проблем с сердцем. Всякое могло произойти… Это документально-реалистический фильм нового направления, рассчитанный на час-полтора, который будет представлен на международных фестивалях и в одной из сети кинотеатров Азербайджана после завершения карантинного режима", - добавил режиссер.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)