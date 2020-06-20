Люди с инвалидностью нуждаются в особой поддержке в период карантина – Айдын Халилов

БАКУ /Trend Life/ - В связи с ужесточением особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности будут введены ограничения. В период ужесточенного режима карантина среди разрешенных видов деятельности - услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.

В интервью Trend Life руководитель Центра развития и поддержки для людей с инвалидностью "Независимая жизнь" Айдын Халилов рассказал, как живут на самоизоляции люди с инвалидностью, что изменилось для них в период введения карантинных мер и о чем нужно позаботиться.

"Введение ужесточенного режима карантина оправдано и связано с резким увеличением числа зараженных в связи с нарушением рядом граждан мер безопасности, социальной дистанции и неношением защитных масок в общественных местах. Хотя пандемия серьёзно коснулась всех стран, привела к значительному спаду экономики и благосостояния граждан, люди с инвалидностью и их семьи нуждаются в особой поддержке для преодоления создавшихся проблем. Людям с инвалидностью нужны особые услуги в период карантина. С одной стороны, они находятся в особой группе риска, поэтому должны с большей ответственностью соблюдать правила карантина и самоизоляции. С другой, нуждаются в регулярном медицинском уходе, а также обеспечении лекарствами, продуктами и помощи соответствующих специалистов. Еще один фактор. К сожалению, из-за пандемии коронавируса приостановлена деятельность ряда предприятий и общественных организаций, на которых трудятся люди с инвалидностью. Государство принимает меры для помощи лицам с ограниченными физическими возможностями. Но необходима более активная деятельность социальных служб, волонтеров и соответствующих организаций", - сказал эксперт.

По его словам, очень важно в такие дни получение своевременной социальной и медицинской помощи, особенно для детей-инвалидов.

"Самоизоляция тяжело влияет на семьи, где есть дети с ментальными проблемами аутизма и синдромом Дауна. В такой атмосфере происходит психологическое нагнетание обстановки, регресс, потому что такие дети должны постоянно общаться, быть на воздухе, гулять, до 15-16 лет ежедневно получать медицинские и психологические услуги, психо-социальную помощь психологов, логопедов и т.д. Этого в режиме онлайн не сделаешь и специалисты должны приходить домой, для чего необходимо создать соответствующие условия. И здесь необходимо строго соблюдать правила карантина, чтобы не заразить инвалидов. Более того, по статистике, детей-аутистов около пяти тысяч и к каждому необходим индивидуальный подход. А специалистов в этой сфере мало, и большая часть на платной основе, что ложится дополнительной нагрузкой на семьи", - отметил эксперт.

По словам Айдына Халилова, для поддержки людей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами в период пандемии коронавируса необходимо оказание дополнительной финансовой помощи, которая сделает возможным использование сервисов доставки продуктов питания и лекарств, предоставления помощи социальных работников в приоритетном порядке и в случае госпитализации родителя или опекуна инвалида, а также оказание содействия общественным организациям, предоставляющими помощь людям с инвалидностью,

"В конце апреля при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева были запущены две новые услуги call-центра "1542" Госагентства по обязательному медицинскому страхованию – психологическая поддержка и поддержка по поликлиническим услугам. На обращения позвонивших отвечают врачи-консультанты. В случае необходимости они могут порекомендовать обратиться в станцию скорой помощи или к лечащему врачу. Также действует "горячая линия" министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана – "142", которая направляет волонтеров для оказания соответствующей помощи. Участники программы "Волонтер DOST" предоставляют поддержку работникам соцслужб в оказании социальных и бытовых услуг, в которых нуждаются инвалиды. Также отмечу, что министерством подготовлен проект о порядке абилитации лиц с инвалидностью, который находится на стадии согласования. В проекте, подготовленном согласно п. 10.6 закона "О правах лиц с инвалидностью", регулируются вопросы по максимальному развитию существующего потенциала лиц с инвалидностью (абилитация), расширению возможностей для их свободного проживания. Все принимаемые меры очень важны для одного из самых уязвимых слоев нашего общества", - добавил Айдын Халилов.

(Автор: Вугар Иманов)