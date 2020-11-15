Кельбаджар - бесподобный по красоте край, где я засыпала под звуки реки Тертер – интервью с телеведущей Нигяр Сабиргызы

БАКУ /Trend Life/ - До 15-летнего возраста вместе со своей семьей я ездила на все лето к бабушке и дедушке в село Надирханлы Кельбаджарского района, прекрасная природа которого навсегда осталась в моей памяти. Я с нетерпением жду возвращения на родные земли, сказала сегодня в интервью Trend Life ведущая Общественного телевидения Азербайджана Нигяр Сабиргызы.

«Мой отец Сабир Гулиев был родом из села Отаглы Кельбаджарского района. Он был профессором Государственного университета архитектуры и промышленности, известным ученым, имя которого в 2004 году было включено в американскую энциклопедию “Marquis Who’s Who” (Кто есть кто в науке), как единственного представителя Азербайджана по техническим наукам. Он входил в ТОП-100 ученых мира и стал первым азербайджанцем в этой сфере, чье имя было опубликовано на мировом сайте «Лидеров промышленности», ему также было присвоено заслуженное звание «Лидера науки мира». Мой отец скончался в прошлом году, так и не дожив до этого знаменательного дня, о котором так мечтал, и не увидев освобождённый от армянских оккупантов родной край. Всегда, когда он вспоминал Кельбаджар, на его глаза наворачивались слезы, а стихи, которые писал отец, были посвящены родному краю. Я побывала на его могиле в Баку, мысленно передав ему радостную весть. Обещала принести на могилу землю родного края… Сегодня его душа радуется на небесах, как и души тысяч кельбаджарцев, не увидевших этот день…», - сказала Нигяр Сабиргызы.

Город Кельбаджар расположен примерно в 450 км к западу от Баку, у автомобильной дороги Барда-Истису (Кельбаджар), на берегу реки Тертер у обрывистых отвесных скал. Топонима «Кельбаджар» на древнем турецком языке (первоначальная форма ойконима была принята как "Кевличер") означает «крепость на реке», "Кевли" - «поверхность реки», чер (джар) – «крепость». Вдоль по течению реки Тертерчай есть, выстроенные в ряд, древние пещеры. Поэтому специалисты связывают топоним «кевиль/кевль» и древне-турецкое слово «джер» со словами скала, обрыв. Горный рельеф, широколиственные леса, альпийские и субальпийские луга, богатый животный и растительный мир, тысячи родниковых и минеральных источников – это настоящий природный музей. На территории района произрастает более четырёх тысяч растений, 200 из которых лекарственные. Слава целебного минерального источника Истису, туман окутывающий вершины горы Муровдаг, покрытой вечными снегами, цветущие склоны горы Делидаг, известны всему миру. Одним из тысяч благ, дарованных Кельбаджару природой, является прославившаяся на весь мир своими лечебными свойствами, вылечившая и вернувшая к жизни миллионы людей, живая вода – Истису. Самые большие реки Тертер с ее притоками (реки Лев, Тутгунчай и др.) и Базарчай берут начало в Кельбаджарском районе.

«Кельбаджар – бесподобный по красоте край. На меня вновь нахлынули детские воспоминания, как ходили по горам и лесам, по отвесным скалам, буквально на краю страшных пропастей. Здесь даже летом ходили в теплом свитере, потому что там очень холодно. Как пила воду из ледяных родников, вдыхала аромат этой потрясающе чистой природы, взбираясь на вершины и оттуда лицезрея поистине великолепную атмосферу! Я засыпала в Кельбаджаре под звуки реки Тертер, которая протекала рядом с нашим домом. Мы приносили домой воду из этой реки, мыли в ней посуду. Помню, было много селей и оползней из-за гористой местности и обильных дождевых осадков. Даже видела, как селевой поток уносил животных в реку. Все там жили как одна семья, всегда собирались вместе и отмечали различные события. Теперь, когда наши беженцы, спустя 27 лет, вновь вернутся в родные края, жизнь там вновь оживет. Как телеведущая, я сделаю из Кельбаджара ряд передач и расскажу всем об этом прекрасном крае»,- отметила Нигяр Сабиргызы.

Телеведущая выразила возмущение по поводу армянского вандализма, уезжая из этих краев, армяне все разрушают и сжигают, совершая этим ещё и экологический терроризм.

«Этим они показывают свою истинную сущность вандалов и агрессоров, лишний раз доказывая, что эта земля никогда не была для них родной. Что говорить о тех, кто бомбил запрещенными ракетами и бомбами наши мирные города и села, убивал женщин, стариков и детей? Кто за период почти в 30 лет разрушил практически все наши архитектурные памятники на оккупированных территориях, а другие армянизировал, стараясь тем самым стереть наше национальное достояние и историю. Справедливость все равно восторжествовала - наш народ и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освободила оккупированные земли, и теперь каждый из нас чувствует себя по-настоящему счастливым! Поздравляю всех с Великой Победой!», - добавила Нигяр Сабиргызы.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)