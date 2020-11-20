Уроженец Агдама, народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев о выступлении под пулями и мечте о родном крае...

Интервью 20 ноября 2020 16:05 (UTC+04:00)
Уроженец Агдама, народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев о выступлении под пулями и мечте о родном крае...

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение от оккупации Агдамского района для меня - счастливый день, наверное, один из самых счастливых в моей жизни. Об этом сказал Trend народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев.

"Мне 73 года, скоро исполнится 74, и признаюсь, иногда меня посещали мысли, смогу ли вновь увидеть свой родной город, где родился и вырос. Последние 27 лет, что Агдамский район был под оккупацией, я не мог посетить могилу своей матери, страдал от сознания того, что ни я, ни мои дети никогда не смогут этого сделать… Но Слава Аллаху, что я стал свидетелем освобождения от оккупации Агдамского района. Сегодня - исторический день для всех агдамцев, для всего Азербайджана", - отмечает он.

Народный артист с большой теплотой делится воспоминаниями о родном городе, подчеркивая, что в Агдаме прошел важней для него период становления как личности и музыканта.

"Мои первые шаги в качестве музыканта были сделаны в Агдаме. Помню школу, в которой учился, музыкальное училище, где занимался музыкой…

В памяти незабываемые встречи с известными музыкантами - гастроли маэстро Ниязи в 80-е годы. Он довольно часто со своим оркестром разъезжал по разным городам Азербайджана, и неоднократно приглашал меня на эти концерты. С большой теплотой вспоминаю наш концерт в Агдаме, как он гостил у нас дома.

Помню встречи и с другими выдающимися деятелями – учеными, писателями, поэтами, художниками, музыкантами, которые тоже приезжали к нам в Агдам. И конечно, свое выступление в качестве солиста в опере "Лейли и Маджнун", где я исполнял партию на таре. Эти и многие другие воспоминания о моем родном крае грели мое сердце все эти годы, что Агдамский район был в оккупации…", - отметил народный артист.

Рамиз Гулиев подчеркивает, что не только возвращение Агдама, но и освобождение всего Карабаха – это событие, за которое мы должны и будем всегда благодарить Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева и нашу доблестную армию.

"Никогда не забудем, с какой доблестью, решимостью, мужеством и героизмом освобождали Карабах наши солдаты. Они наши герои, они стали частью нашей истории, истории, которая будет предметом изучения и анализа еще долгие годы. Это золотые страницы нашей истории, это летопись, которой мы всегда будем гордиться!

Словами невозможно передать чувства - очень сложно, меня переполняют эмоции, до сих пор не могу поверить, что вновь смогу увидеть свои родные края, город, где родился и вырос, дом, где я жил со своими родителями….

Знаю, что армянские оккупанты, как настоящие вандалы разрушили все. Они, наверное, хотели оставить свой след, и сделали это как настоящие варвары, которые после себя несут только разрушения.

Но мы построим на этих развалинах еще более могучий, сильный, мощный и масштабный Карабах. Мы докажем это всему миру! Как наш Президент, наша армия, наши шехиды, которые доказали всем, что мы за 44 дня можем вернуть Карабах, восстановить нашу территориальную целостность, освободить земли от захватчиков.

Да, родительский дом, в котором я вырос, его, наверное, уже нет, вероятно, он разрушен - но мы и его восстановим, восстановим школу, приведем в порядок кладбище, где покоится моя мама…

Главное, мы доказали всему миру, что азербайджанский народ - героический народ, который способен на самые храбрые, доблестные поступки.

Преклоняюсь перед нашими солдатами. Смотрю на фотографии молодых, красивых людей, которые не задумываясь, взяли в руки оружие и пошли воевать, защищать Родину, они вернули нам Карабах! Низкий поклон их родителям, за то, что они воспитали таких мужественных храбрых сынов Отчизны", - сказал народный артист.

Рамиз Гулиев отмечает, что мечтает вновь выступить в Агдаме, исполнить мугам на своей родной земле.

"Помню, в 1992 году, в то тяжелое время, когда шли боевые действия, я со своими друзьями - народным артистом СССР Фархадом Бадалбейли и известным диктором Рафигом Гусейновым посетили прифронтовую зону. Нам говорили, что это опасно, ведь шли боевые действия, но мы считали своим долгом поддержать солдат. С собой я взял инструмент, играл тогда для них "Сегях" – грустное, печальное произведение. Мугам тогда передавал мои чувства, по-другому я не мог. Пока я играл - армяне нас обстреливали, но я посчитал своим долгом не прерывать исполнение, потому что в моих руках был мой тар, мое оружие.

В освобождённом Агдаме я буду уже играть другие произведения, которые отражают самые героические, мужественные чувства. Может, сыграю мугамы "Хейраты", "Махур-хинди", "Чахаргях"… Исполню самые тожественные произведения, потому что мы победили, вернули Агдам. Агдам- это жемчужина Карабаха. Карабах - это Азербайджан! Поздравляю всех агдамцев, всех карабахцев, всех азербайджанцев - мы свидетели исторических событий, мы возвращаемся домой!", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева )

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