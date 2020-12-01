Истинные хозяева вернулись! - воспоминания детства Севиндж Алиевой о селе Агоглан Лачинского района

Интервью 1 декабря 2020 19:20 (UTC+04:00)
Истинные хозяева вернулись! - воспоминания детства Севиндж Алиевой о селе Агоглан Лачинского района

БАКУ /Trend Life/ - В эти дни вся страна вместе с азербайджанцами всего мира празднует освобождение оккупированных на протяжении почти 30 лет армянскими агрессорами земель Азербайджана, сказала сегодня в интервью Trend Life директор Центра мониторинга Государственной комиссии Азербайджана по языку, доктор филологических наук, профессор Севиндж Алиева.

Происходящие события стали особенными в жизни Севиндж Алиевой. Ведь вначале было освобождено родное село ее матери Севиль ханум – село Гюльаблы Агдамского района, а сегодня село Агоглан Лачинского района, где родился ее отце Новруз муаллим. И хотя родителям не суждено было увидеть эти счастливые дни, Севиндж Алиева считает, что их души сейчас радуются на небесах.

"Около трех десятков лет мы ждали этих счастливых мгновений, всегда надеялись и верили, что этот день обязательно наступит. До сих пор с болью в сердце вспоминаю, когда, будучи 16-летней студенткой Бакинского государственного университета, услышала сообщение по телевизору от ведущей Шаргии Гусейновой, что армянские вооруженные силы оккупировали Лачинский район. Она это сказала со слезами на глазах… Это была ужасная новость. Все эти годы я жила с огромной болью в душе… Потом мы потеряли Агдам, был оккупирован Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. К большому сожалению, моим родителям не было суждено увидеть эти прекрасные мгновения жизни, когда наши земли, наконец, освобождены. Светлая память всем, кто так и не дожил до этих дней. Склоняем наши головы перед шехидами, которые, пожертвовав своими жизнями, подарили нам эту славную победу. Гордимся нашими отважными и бесстрашными воинами, которые нанесли сокрушительный удар по ВС Армении.

По словам Севиндж Алиевой, у нее была особая привязанность именно к Лачинскому региону, куда она приезжала из Баку, каждое лето проводила там каникулы, где засыпала на коленях у бабушки под ее сказки, под чистый воздух, пение птиц и великолепную природу края и запах ароматного чая, который заваривал её дедушка.

"Это были самые замечательные мгновения моей жизни, когда рядом были родители, с которыми я созерцала такие прекрасные края, как Лачин и Агдам. Все эти годы любовь к родным краям была настолько сильна, что до сих пор все мои чувства там. Это самое большое счастье! Я, как уроженка Лачина и представительница интеллигенции региона, неоднократно выступала на различных мероприятиях, перед общественностью этого района, выражая надежду возвращения в родные края. Мы жили мечтами и надеждами в наших душах, с тоской и чаяниями в сердцах, прощаясь, смотрели друг другу в глаза, как бы спрашивая – когда же наступит день освобождения? И вот, этот день наступил! Мы безгранично счастливы! Лачинский район, так же, как и другие освобождённые регионы, города и села, вновь расцветёт!", - сказала профессор.

Интересный факт, в селе Агоглан, которое расположено на правом берегу одноименной реки, есть древний албанский монастырь Агоглан относящийся к V-VI вв. В период армянской оккупации там были произведены незаконные изменения в архитектурном плане и интерьере, полностью стерты некоторые вырезанные на стенах древнего памятника надписи, а также значительное число орнаментов и символов, присущих албанскому периоду, форма многих из них изменена до неузнаваемости. Кроме того, возле входной двери комплекса в 2009 году были установлены несколько крестов высотой в 2,5 метра, специально изготовленных и доставленных из Еревана.

"Разрушение азербайджанского культурного наследия, мусульманских мечетей, арменизация древних албанских памятников являются настоящим преступлением не только против нашей истории, но и мирового наследия. Мы часто ходили к монастырю Агоглан, купались в реке. Название это, по старинным легендам, связано с именем героя, который противостоял захватчикам и был погребен на этом месте. Агоглан означает "чистый, святой". Напротив этого монастыря жила моя тетя, во дворе её дома росло большое тутовое дерево. Сбор плодов превращался в веселую игру детей, был своеобразным ритуалом для местных жителей. Во дворе моего дедушки был большой фруктовый сад, в котором росли груши, персики и другие деревья. Мы очень любили собирать их плоды и угощать друг друга. А какие там были гостеприимные и добродушные соседи! Они всегда собирались вместе, отмечали праздники, а по нашем возвращении в Баку, каждый старался одарить нас подарками и дарами природы – не помещалось в машину (смеется). Вот какое было замечательное время… Сегодня весь мир увидел, что армяне, уходя с наших земель, уничтожали леса и все живое. Но истинные хозяева вернулись на землю и все восстановят. На этих землях вновь расцветет счастье!", - добавила Севиндж Алиева.

Лачинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 18 мая 1992 года. Во время обороны района погибли 264 человека, 65 - были взяты в заложники, 103 - стали инвалидами. Шести выходцам из района присвоено звание Национального героя Азербайджана. 65 507 вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах Азербайджана. Были разграблены и разрушены более тысячи учреждений культуры, образования, здравоохранения, торговли, связи и другие производственные учреждения. Было разрушено более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения. В их число входят албанский монастырь "Агоглан" (шестой век), усыпальница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне. Осенью 2010 года на территории района был найден клад, 112 предметов из золота, серебра и бронзы. Клад был вывезен в Армению и объявлен там национальным достоянием. В настоящее время эти предметы хранятся в Музее истории Армении.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

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