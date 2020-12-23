Бакинские тайны Сергея Есенина – рассказ режиссера Рустама Гусейнова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - К 125-летнему юбилею великого русского поэта Сергея Есенина творческой командой Российского информационно-культурного центра в Баку снят документальный фильм, посвященный бакинскому периоду жизни и творчества поэта. Режиссер фильма Рустам Гусейнов рассказал Trend Life о работе над картиной.

В получасовом фильме подробно рассказывается об обстоятельствах, которые привели поэта в город Баку, впечатлениях и историях, сопровождавших его бакинскую жизнь, о бурной литературной и общественной жизни поэта, отношениях с властями и коллегами, первых публикациях ряда произведений и последующем влиянии личности и творчества Есенина на литературную жизнь в Азербайджане.

«Это фильм не только об истории великого поэта Сергея Есенина, но и об истории нашего города начала 20х годов, его атмосфере и литературном движении в те времена. Баку сыграл в жизни Есенина роль плодотворной гавани, именно отсюда впервые вышел целый ряд его произведений. Помимо этого, немало его стихов были впервые опубликованы именно на страницах бакинских газет. В фильме это хорошо показано, как и то, что сопровождало их создание», - отметил режиссер.

Фильм также повествует о ряде малоизвестных фактов биографии и творчества Сергея Есенина, в нем использованы уникальные архивные материалы, редкие фотографии поэта и его близких друзей, личные письма и документы, видеохроники того времени. Особое внимание в фильме уделено есенинским местам в Баку, подробно рассказывается о каждом из них.

«Многие факты из его бакинской биографии давно обросли целыми историями, став интересными городскими легендами и тайнами. Была проделана огромная работа с архивами, мемуарами и воспоминаниями, восстановлена документально подтверждённая история его пребывания здесь и детали творческого процесса, при котором создавались его бакинские произведения. Многие архивные кадры и хроники, использованные в фильме, публикуются впервые», – сказал автор картины.

Зритель может познакомиться с есенинскими местами, мимо которых он проходил сотни раз, не представляя, что они тесно связаны с историей великого поэта. Фильм показывает и рассказывает их историю, как они выглядели при жизни поэта и их современное состояние.

«И, наконец, самое важное для меня как режиссёра – показать Сергея Есенина не как забронзовевшего столпа поэзии, овеянного легендами, а рассказать о живом человеке, его силе и слабостях, страстях и плодотворном творчестве, показать, как Баку повлиял на него и какую роль сыграло его творческое наследие в литературной жизни Азербайджана», – добавил Рустам Гусейнов.

Ниже представлен трейлер фильма с закадровыми фрагментами.

(Автор: Вугар Иманов)