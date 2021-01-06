Фархад Бадалбейли рассказал о Днях поэзии Вагифа в Шуше. Как проходил фестиваль "Хары бюльбюль" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны является очень значимым событием для всего региона и послужит дальнейшей пропаганде национальной культуры и искусства, сказал в интервью Trend Life всемирно известный пианист и композитор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, кавалер государственных орденов "Слава" и "Независимость", французского ордена "Искусств и литературы", лауреат Государственной премии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли.

"Шуша является сердцем и душой Азербайджана, колыбелью национальной музыки и поэзии нашего народа. Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что в Шуше должны быть восстановлены "Дни поэзии Вагифа", фестиваль "Хары бюльбюль". В 1982 году вместе с главой республики, великим лидером Гейдаром Алиевым, его сыном, нынешним Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ряд известных общественных и культурных деятелей, творческая интеллигенция, среди которых были Полад Бюльбюльоглу, Ниязи, Гамар Алмасзаде, Сулейман Рустам и другие, в том числе и я, принимали участие в открытии мавзолея Вагифа. Это было зимнее время, было холодно, шел сильный снег и мы с трудом добрались до города. По пути наши автомобили даже застряли на заснеженной дороге, которые мы все вместе дружно, шутя (смеется), вытаскивали из снежного плена, ничто не могло остановить нас. Вы не представляете, как прекрасна заснеженная Шуша, даже лучше, чем летом. Когда еще отправлялись из Баку, Гейдар Алиев сказал нам: "Вы – карабахцы так редко бываете на родине, что в этот раз я вас отвезу". Потрясающие были дни! Все чувствовали себя очень счастливыми! Ежегодно около мавзолея проводились "Дни поэзии Вагифа", встречи поэтов и литераторов ",– сказал Фархад Бадалбейли

Открытие Мавзолея Вагифа состоялось 14 января 1982 года. С тех пор в Шуше традиционно проводились "Дни поэзии Вагифа". Мавзолей Вагифа был воздвигнут на могиле азербайджанского поэта и государственного деятеля, одного из крупнейших лириков национальной поэзии, визиря Карабахского ханства в XVIII веке Моллы Панаха Вагифа (1717-1797). Его яркая жизнь - пример преданности и беззаветного служения родине. Молла Панах Вагиф — великий мастер, который своими бессмертными произведениями обеспечил себе особое место в истории азербайджанской литературы.

В мавзолее Вагифа автором проекта, известным архитектором Абдулом Саламзаде была достигнута предельная четкость художественно-архитектурной мысли и логическая простота композиции, гармония конструкции и художественного образа. Это высокая башня квадратной формы в плане, чуть более широкое основание в виде сиденья, снаружи покрытое красноватым мрамором, который, как бы вырастая из скал, гармонично вписался в окружающий ландшафт. Внутренняя отделка была выполнена из светло-серого полированного мрамора приятной фактуры и рисунка. В центре мемориального зала, по оси главного входа, над могилой Вагифа был установлен строгий объем прямоугольного саркофага из темно-зеленого мрамора, а в глубине зала, на противоположной стене, была установлена стела с беломраморным скульптурным портретом поэта. Все три стороны сиденья гробницы были покрыты анодированной алюминиевой сеткой по высоте всех фасадов. Мавзолей также украшен резным мрамором. Визуально и саркофаг в центре памятного зала, и барельеф, установленный на пристенной стеле, воспринимались в неразрывной связи, как единое целое.

К огромному сожалению, после захвата города 8 мая 1992 года армянскими вооружёнными формированиями, мавзолей был фактически разрушен, остались только стены. В этом регионе армяне разграбили и уничтожили около 600 историко-архитектурных памятников, в том числе разрушили дома-музеи Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и т.д.

Фархад Бадалбейли отметил, что освобождение города Шуша, который был на протяжении 28 лет под армянской оккупацией, является одним из самых счастливых моментов в жизни каждого гражданина Азербайджана и всех соотечественников, проживающих за рубежом.

"Шуша – родина наших великих музыкантов и исполнителей. И этот город ждут прекрасные дни, проведение множества фестивалей и конкурсов, выступления известных артистов. Я вижу, как на Джыдыр-дюзю играет симфонический оркестр, звучит "Каприччио" Фикрета Амирова, из оперы Узеира Гаджибейли "Кёроглу" исполняется хоровая композиция "Чанлыбель" и, конечно, звучат классические национальные и народные песни, мугам",– отметил Фархад Бадалбейли.

Международный фестиваль "Хары бюльбюль" взял старт со 100-летнего юбилея известного ханенде Сеида Шушинского. Название фестиваля взято от имени цветка Хары бюльбюль, который растёт только в Шуше, у горы Учмых, обладает необычной видом и, посмотрев на этот цветок, можно ясно увидеть его схожесть с соловьём. Фестиваль ежегодно проводился в мае с участием музыкантов из Японии, США, Турции, Германии, Израиля, Италии, Испании, Австрии, Афганистана, союзных республик бывшего СССР, и считался одним из важных культурных мероприятий не только в Азербайджане, но и во всём мире. Начинался фестиваль со скачек на Карабахских скакунах. Гостей на главной площади Шуши встречали самодеятельные коллективы. Парни и девушки в национальных одеждах дарили им цветы, преподносили шербет и национальные сладости. У памятников известных личностей города Шуша – поэтессы Хуршидбану Натаван, композитора Узеира Гаджибейли, исполнителя Бюльбюля - возлагались венки из цветов. По окрестностям города распространялись потрясающие звуки Джанги, гости, держась за руки, танцевали йаллы. Потрясающая природа, устланные коврами поля, в горах звучали звонкие и чудесные голоса, испившие воду с известного родника Иса булагы. Творчество участвующих коллективов условно делилось на три группы: обрядовые и ритуальные танцы, народные песни и танцы, песни и танцы в жанре современной эстрады. Традиционно заключение фестиваля проходило в городе Агдаме - в вечно весеннем саду поэтессы Хуршидбану Натаван под названием "Букет Хары бюльбюль". Каждый цветок букета, от которого исходил аромат цветов, раздавали всем участникам фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)