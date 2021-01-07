А я когда-нибудь вернусь... Памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Нармина Мамедзаде представляет Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!
Этот материал посвящен Салимхану Байрамову...
- Здравствуй, Салимхан.
- Здравствуйте.
- Если я спрошу, кто такой Салимхан, что ты ответишь?
- Выпускник экономического факультета Тбилисского университета (смеется).
- Ну, не только. Ты ведь недавно служил, верно? Где это было?
- Да, в Гусарах.
- А после службы не было планов работать по профессии?
- Не успел. После была война...
- Не страшно было?
- Нет, как раз наоборот. Была невероятная энергия, желание вернуть оккупированные земли, обрести свободу. Я вообще позитивный человек, даже на фронте старался друзей смешить. Делился с ними позитивной энергией (улыбается).
- А где ты сам черпал эту энергию?
- Даже не знаю, наверное, я таким родился.
- Салимхан, как ты понимаешь слово «любовь»?
- У любви три имени, Родина, Родители и Фатима.
- Удается совмещать в себе любовь ко всем?
- Да, но если человек и находит в себе силы находиться вдали от любимых людей, то разлука с Родиной невыносима. Тем более, если Родина в тебе нуждается.
- Это патриотизм?
- Это любовь (улыбается). Словами объяснить невозможно, это нужно чувствовать.
- Все могут почувствовать?
- Нет, не всем везет. Но мне повезло, моя Родина ответила мне взаимностью. Это дорогого стоит.
- Салимхан, где ты был в период войны?
- Мы были в Физули, Джебраиле, а потом в Зангилане.
- Полагаю, ты впервые оказался в тех краях, каковы были ощущения?
- Там все свое, родное. Я был дома, только у дома стены греют, а тут земля оберегала... Я вам расскажу одну историю. Мы сами живём в Сумгайыте, а когда заняли очередной пост в Зангилане, то вместе с ребятами решили назвать его Сумгайытским постом, так как все трое были оттуда. Я тогда позвонил отцу и рассказал ему об этом. Я знал, что он беспокоится, так как я не мог связаться с ним в течение двух дней.
- О чем еще вы говорили?
- О наших "соседях" (смеется). Я рассказал отцу, какие они невероятные трусы! Мы думали, столкнёмся с сильной армией, а они нас боялись, сбегали с поля боя, оставляли технику. Отец был очень удивлён.
- Салимхан, это был последний раз, когда ты позвонил домой?
- Последний мой звонок домой был в тот же день, в который прозвучал мой собственный - судьбоносный. Я поговорил с отцом, спросил о доме, о братьях. Сказал, что мы собираемся в горы, так что как поднимемся, я позвоню, чтобы спокойно поговорить. Только вот не удалось мне свое слово сдержать...
- А если бы у тебя была возможность позвонить домой прямо сейчас, чтобы ты им сказал?
- Верите, я бы ни слова не сказал о войне, армянах и ситуации в целом. Я бы потратил время, чтобы поговорить с каждым членом своей семьи. Я бы рассказал о том, как сложно не видеть их, тяжело не слышать и как невыносимо не иметь возможности сказать о том, что я их очень люблю. А потом бы я позвонил Фатиме и взял с неё обещание никогда по мне не плакать и жить так счастливо, чтобы моя душа за нее была спокойна. И еще, я бы наверное не стал прощаться.
- Почему?
- Потому что «прощай» - это навсегда. А я когда-нибудь вернусь...
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