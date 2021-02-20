Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Магеррам Гусейнов – молодой азербайджанский вокалист, лауреат международных конкурсов, солист Академии Ла Скала. Гусейнов блистал на сценах различных театров Италии. В 2017–2019 годах азербайджанский вокалист стажировался в Академии театра Ла Скала. На его сцене исполнял роли Урс-Хана ("Али-Баба и сорок разбойников"), Дулькамары ("Любовный напиток"), пастора ("Хованщина"), поэта ("Сначала музыка, потом слова") и Монтероне ("Риголетто").

2021 год начался для вокалиста очень успешно - Магеррам Гусейнов выступил в трех постановках Мариинского театра - "Дон-Жуан", "Богема" и "Тоска". Об этих выступлениях и сотрудничестве с художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра, народным артистом России Валерием Гергиевым Магеррам Гусейнов рассказал Trend Life.

Первое знакомство азербайджанского вокалиста с маэстро Валерием Гергиевым состоялось еще в театре Ла Скала.

"Обычно за несколько месяцев до начала нового сезона объявляют, какие постановки войдут в репертуар театра, кто исполнит заглавные партии, под управлением каких дирижёров пройдут спектакли…Помню, как на пресс-конференции рассказали, что состоится новая постановка оперы "Хованщина" под руководством Валерия Гергиева. Тогда уже был известен состав исполнителей главных партий, он был потрясающий и звездный. Партию Марфы исполняла Екатерина Семенчук, также в постановке были заняты - Сергей Скороходов (князь Андрей Хованский), Михаил Петренко и Владимир Ванеев (князь Иван Хованский) Станислав Трофимов (Досифей). Состав исполнителей небольших партий назван не был. Если главные партии исполняют звезды оперной сцены, известные вокалисты, то партии второго плана обычно театр распределяет между солистами Академии театра Ла Скала", - рассказывает Гусейнов.

По словам азербайджанского вокалиста, он был безумно рад, когда узнал, что ему доверили исполнить партию Лютеранского пастора в этой опере.

"Признаюсь, получив это сообщение, был счастлив. Эта постановка потрясающая, помню первую репетицию с маэстро Гергиевым. Несмотря на то, что в спектакле у меня была всего лишь одна сцена, я не уходил после своей репетиции, сидел весь прогон спектакля от начала до конца. Мне было крайне интересно, как маэстро ведет репетицию", - добавляет вокалист.

Конечно, охватившая мир пандемия коронавируса внесла свои коррективы в театральную жизнь. Магеррам Гусейнов подчеркивает - этот период сложный для всех в мире, и в частности для музыкантов.

"До сих пор во многих странах мира театры закрыты. До пандемии мой последний спектакль состоялся 22 декабря 2019 года. Тогда вместе с коллегой, близким другом Азером Рзазаде мы участвовали в новой постановке Лео Нуччи оперы "Богема" выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини. Так вот, в тот раз в театре Пьяченце (Teatro Municipale di Piacenza) я выступил в последний раз перед пандемией.

В период с декабря 2019 года до января 2021 года не выходил вообще на театральную сцену. Участвовал вконцертах несколько раз, но на этом все…", - отмечает Гусейнов.

Вокалист рассказывает, что по прилету в Санкт-Петербург ему удалось пройти прослушивание у маэстро Гергиева.

"Маэстро дал мне возможность спеть в Мариинском театре, причем первый спектакль, в котором я выступил, состоялся на Исторической сцене. Эмоции не передать словами, когда ты выходишь на сцену спустя год, все будто в первый раз, словно все надо начинать сначала. Ощущения были такие… Мне дали партию Мазетто в опере "Дон-Жуан". Вначале думал, буду волноваться, но когда вышел на сцену, волнение исчезло. Сказал себе - год как не выхожу на сцену, и я должен получить удовольствие от этого спектакля, от того, что пою в таком прекрасном театре с потрясающей акустикой, мои партнеры – великолепные артисты", - говорит исполнитель.

Гусейнов подчеркнул, что после "Дон-Жуана", ему вновь посчастливилось выйти на Историческую сцену с партией Коллине в "Богеме".

"А затем я исполнил партию Чезаре Анджелотти в "Тоске". Несмотря на то, что партия Анджелотти звучит только в первом акте, а опера состоит из трех, считаю своего персонажа очень важным в сюжете оперы. Ведь вся история изначально закручена вокруг него. Я был очень счастлив находиться на одной сцене с такими великолепными артистами, как Анна Нетребко, наш соотечественник, мой друг - Юсиф Эйвазов, Алексей Марков, с которым мне посчастливилось выступать в "Хованщине" и "Богеме".

"Тоска" для меня очень ответственная постановка, я выступал с выдающимися артистами, а за дирижерским пультом был Маэстро Гергиев, живая легенда музыкального мира. Получил колоссальное удовольствие от этого спектакля и эмоции, которые я испытал сложно передать словами. Понял, как мне повезло – я год не выходил на сцену, а сейчас пою в таком театре, с такими артистами - счастливый человек", - сказал Магеррам Гусейнов.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Наташа Разина. Редактор: Наталья Кочнева)