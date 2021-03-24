Смена имиджа в обмен на тайну – Анар Агакишиев о том, как поднять себе настроение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Порой помочь справиться с хандрой, унынием, приступами тоски и подавленным настроением может не только психолог, но и профессиональный имидж-стилист. «Женщина, которая меняет стрижку, собирается изменить свою жизнь», — сказала когда-то Коко Шанель, и, наверное, была права...

Обратившись к топовому азербайджанскому стилисту Анару Агакишиеву, Trend Life решил узнать его мнение о том, насколько смена имиджа влияет на настроение.

По словам известного стилиста, смена имиджа безусловно влияет на эмоциональное состояние человека, для многих внешние перемены служат импульсом к «новой жизни», являются неким толчком не оглядываться назад, а двигаться дальше – подниматься на новые вершины.

Анар Агакишиев отмечает, что смена прически, макияжа, поход на шоппинг, покупка новых нарядов для большинства является привнесением в жизнь чего-то нового.

«Элементарно, как только женщина поменяет стрижку, она видит свет в конце туннеля. Так что изменения во внешности помогают справиться с тоскливым настроением, чувством уныния, депрессией… Хочу посоветовать представительницам прекрасного пола: если у них нет возможности обратиться к специалисту по имиджу, то они могут сделать себе маленькие подарочки – приобрести помаду, карандаш для глаз. Даже такие небольшие презенты самой себе помогут поднять настроение», — сказал Анар Агакишиев.

Напомним, что Анар Агакишиев является автором проекта «Before/After» (До/После). В его рамках стилист «трансформирует» образы посредством макияжа, причесок, изменения цвета волос и, конечно же, своих «золотых рук». По словам стилиста, работая с участницами проекта, он замечал как менялось их внутреннее состояния после смены имиджа.

«Настроение у участниц проекта "Before/After" менялось кардинально, так же как и внешний вид. Они сразу начинали думать, что следующим этапом будет смена гардероба и т.д. Так что смена причёски, красивый макияж становятся толчком для зарождения множества планов, идей, и способствую изменениям в жизни. В ходе работы над проектом не было такого случая, чтобы участница не прочувствовала эти изменения, не откликнулась на них», — сказал Агакишиев.

Касаясь своей работы, Анар Агакишиев рассказал, что сейчас находится в Турции, где сотрудничает со звездами турецкого шоу-бизнеса.

«Я не люблю сидеть на одном месте, поэтому сейчас нахожусь в Турции. Сотрудничаю со звездами Турции, среди них Демет Акалын, Бюлент Эрсой и другие. Также в качестве стилиста работаю над рекламными роликами, видеоклипами и другими проектами», — добавил он.

Совсем скоро поклонники деятельности известного стилиста смогут понаблюдать за его работой и на телеэкранах. В ближайшее время в эфире Xəzər TV выйдет телевизионное шоу «Dəyişən cavab», ведущим которого станет Анар Агакишиев.

«Выражаю большую признательность руководителю телеканала Xəzər TV – народному артисту Мураду Дадашеву, он предоставил возможность открыть передачу нового формата. На телепередачи наши звезды взамен на изменения во внешности раскроют свои секреты, о которых ранее нигде и никому не говорили. Только в ходе "Dəyişən cavab" зрители узнают тайны отечественных звезд. Еще один важный фактор телепередачи – мне всегда поступают множество вопросов о том, как правильно нанести макияж, и там я озвучу ответы на все подобные вопросы», — сообщил Агакишиев.

По мнению стилиста, «разговорить» звезд в ходе съемок было абсолютно нетрудно, ведь ему помогала большая команда профессионалов.

«Хочу также поблагодарить всех, кто работает над передачей "Dəyişən cavab" — это грандиозная, сильная команда, в которую входят настоящие профессионалы: продюсеры, редакторы, операторы, монтажеры. Все мы делаем одно общее дело и любим свою работу. Что касается "разговорить" звезд — это было несложно. Редакторы составили очень грамотные и увлекательные вопросы, которые давно интересовали зрителей. Формат передачи новый для нашего телевидения. Признаюсь, долго думал, прежде чем принять предложение стать ведущим "Dəyişən cavab". У меня уже был опыт ведущего передачи формата "Модный приговор", а здесь мне нужно быть строгим, уверенным, где-то показать характер. И еще было сложно работать руками и разговаривать, потому что, когда я создаю новый образ, делаю макияж, то молчу — мне так удобнее. Но благодаря своей команде я с этим справился», — рассказал стилист.

Анар Агакишиев отметил, что передача никак не повлияет на его личные отношения и дружбу со звездами отечественного шоу-бизнеса.

«Вопросы для звезд составляю не я, и заранее их не читаю. Узнаю уже в процессе съемок, когда идет запись, вопрос вижу на "суфлере". Так что я и мои гости – герои передачи – узнаем о теме, которую будем обсуждать уже на месте. Никто не обижается, среди участников будут и мои друзья, и люди, с которыми у меня было недопонимание в каких-то вопросах, и в жизни я с ними не общаюсь. Поэтому обращаясь к моим будущим гостям, и еще раз хочу сказать, что вопросы я заранее не знаю, но всех без исключения встречаю как гостеприимный хозяин. Не в интересах создателей проекта обидеть звезд, представить их в неприглядном свете. Формат передачи разносторонний – мы учим правильно наносить макияж, меняем облик известных личностей, звезды раскрывают свои секреты, и в тоже время мы даем им возможность высказать свою точку зрения по теме, которая их волнует», — сказал Агакишиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)