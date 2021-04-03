Вагиф Керимов рассказал о роли Абу Дуджана в российско-сирийском фильме "Пальмира" – борьба с терроризмом, основано на реальных событиях (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В российский кинопрокат вышла драматическая картина Ивана Болотникова "Пальмира", в которой одну из главных ролей сыграл заслуженный артист Азербайджана Вагиф Керимов. В интервью Trend Life Вагиф Керимов рассказал о работе над фильмом, который основан на реальных событиях.

По сюжету картины бывший военный врач Артур ведет тихую жизнь в горном селении Дагестана. Его единственная дочь Марьям, которую он растил один (жена умерла во время родов), учится в Санкт-Петербурге. Узнав, что Марьям завербована террористами и сбежала в Сирию, Артур в отчаянии отправляется за ней. Ради спасения дочери отец готов на все. Пальмира в фильме предстает как великий художественный образ искусства и гуманизма, разрушенный террористами. А частная история становится непреходящей притчей о поисках правды и нравственном выборе... Когда родные становятся чужими? Может ли любящий отец оказаться перед выбором - спасти свою дочь или чужую?

Производство - Proline Film (Россия), Ganemfilm (Сирия). Снимали картину в Дагестане (Дербенте, Махачкале и поселке Кахабросо), Санкт-Петербурге, в Турции и Сирии. Международный проект посвящен борьбе с терроризмом. В главных ролях - Екатерина Крамаренко (Марьям, Россия), Даниэла Стоянович (Сабрия, Сербия), Дарюс Гумаускас (Халид, Литва), Геза Морчаньи (отец Марьям, доктор Артур, Венгрия), Вагиф Керимов (Абу Дуджан, Азербайджан). Авторы сценария - Иван Болотников, Константин Лопушанский, Вячеслав Рыбаков, Денис Гуцко, оператор - Айрат Ямилов, продюсер и композитор - Андрей Сигле, художник - Максим Малеев. Известная сирийская актриса Сулаф Фавакержи стала сопродюсером картины. Мировая премьера состоялась в октябре 2020 года на 25-м Международном кинофестивале в Пусане.

Заслуженный артист Азербайджана Вагиф Керимов, которому 7 мая исполнится 70 лет, на протяжении 50-летней творческой жизни играл на сценах Мингячевирского государственного драматического театра, Сумгайытского государственного музыкального драматического театра и Иреванского государственного драматического театра, снялся в около 20 фильмах и сериалах, в том числе в картинах "Мосфильма" и "Свердловской киностудии".

"Картина снималась в 2018-2020 годах. Меня на эту роль Ивану Болотникову посоветовал главный режиссер Шекинского драматического театра Мирбала Салимли, который вместе с режиссером фильма учился в Московском театральном училище имени Бориса Щукина. На одном из фестивалей Иван Болотников и Мирбала Селимли встретились, и российский режиссер рассказал о предстоящем проекте, попросив посоветовать актера на соответствующую роль. Посмотрев мои интервью и фотографии в соцсети, а также работу в некоторых фильмах, он принял решение утвердить меня на роль главаря банды сирийских террористов Абу Дуджана, который готовил "камикадзе", в том числе с привлечением женщин и детей. Когда я прочитал сценарий, мне стало совершенно ясно, что это трагедия не конкретного народа, страны или религии, а всего человечества, столкнувшегося с глобальной проблемой терроризма. Поэтому сыграть в таком фильме требовало особой ответственности", - рассказывает Вагиф Керимов.

Съемки прошли на очень высоком профессиональном уровне, для творческого коллектива были созданы идеальные условия, вплоть до того, что от мест проживания до съемочной площадки каждого актера привозили и увозили на отдельном автомобиле.

"Отличная режиссура, сценарий, игра актеров – все это доставило мне особое удовольствие. В Дербенте, где живет много азербайджанцев, новость о том, что я из Азербайджана, восприняли с большим интересом. После этой картины меня пригласили еще на одну роль в российском фильме, который должен был сниматься в Сибири. Но в связи с наступившей пандемией, закрытием границ и тем, что я сильно заболел, не удалось принять участие в съемках. Хотелось бы отметить, что нашим продюсерским центрам и кастинг-агентствам необходимо активнее работать, чтобы больше наших актеров привлекались в зарубежные фильмы. Это не только значительно повышает профессионализм и дает опыт, но и способствует пропаганде нашего кинематографа", - сказал актер.

Название фильма "Пальмира" - собирательный образ, не имеющий прямого отношения к городу. Пальмира предстает как великий художественный образ человеческого наследия, подвергшийся атаке террористов. Актер знаком с войной не понаслышке, он - ветеран первой Карабахской войны, в начале 90-х воевал с армянскими агрессорами на Муровдаге, на агдамском направлении и т.д., был командиром разведки и батальона.

Часть съемок проходила в одном из сирийских аэропортов, который был взят под специальную охрану, чтобы не произошло неприятных событий. Актеров не выпускали за территорию съемок, но, тем не менее, Вагиф Керимов воочию увидел трагедию сирийского народа, тысячи беженцев, разрушенные дома, несчастных детей, оставшихся сиротами, слышал разрывы снарядов и звуки стрельбы... Это напомнило события первой Карабахской войны, когда в результате армянской агрессии появилось около миллиона азербайджанцев беженцев, были разрушены города и села на оккупированных землях.

"Авторы фильма "Пальмира" хотели показать весь трагизм терроризма, объяснить, что от того, что произошло с нашими героями, к сожалению, никто не застрахован, это могло произойти с каждым из нас, с нашими детьми. Кстати, в 2010 году я сыграл отрицательный образ армянского террориста в сериале Эльчина Мамиева "Susmuş vicdan" ("Молчаливая совесть"), который был также представлен отдельным художественным фильмом, посвященным первой Карабахской войне. И после фильма многие спрашивали у меня: как я, ветеран Карабахской войны, смог воплотить этот образ? Некоторые зрители даже возненавидели меня, как это произошло с потрясающим актером Меликом Дадашевым, когда он сыграл армянского командира в фильме Джейхуна Мирзоева "Fəryad" ("Крик"). Но такова профессия актера, который должен сыграть любую роль, причем настолько профессионально и правдоподобно, чтобы зрители поверили и осознали драматизм происходящих событий. Отмечу, что готовится продолжение фильма "Susmuş vicdan", который уже будет посвящен славной победе во второй Карабахской войне", - добавил Вагиф Керимов.

(Автор: Вугар Иманов)