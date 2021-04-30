Тарана Махмудова: Женщина безумно влюбленная в джаз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - О таких исполнителях говорят - "Поет душою". Эта фраза подтверждается словами самой Тараны Махмудовой "Когда я слышу джаз, моя душа поёт!" и, бесспорно, творчеством замечательной вокалистки. И сегодня, в Международный день джаза, представляем читателям Trend Life прочитать одну историю и насладиться творчеством (видео представлено внизу) Женщины безумно влюбленной в джаз.

Тарана с детства мечтала исполнять джаз, но начала карьеру как эстрадная исполнительница, хотя и училась на режиссёрском факультете Азербайджанского государственного института искусств. Она и сегодня потрясающе исполняет эстраду и народные композиции в современной обработке, режиссирует свою жизнь, воспитывает двойняшек - мальчику и девочку, но джаз для нее – это нечто! Впервые Тарана познакомилась с джазом в 17 лет, когда ей на день рождения подарили пластинку Билла Холидея. Она включила проигрыватель, поставила пластинку, начала внимательно слушать, и ... со словами "что это за музыка" отбросила пластинку в сторону. Прошло всего два года – молодежный задор к импровизациям и тяга к творчеству Вагифа Мустафазаде, Брэда Мелдау, Дайаны Ривз, Билли Холидея привели ее на путь искренней любви джаза. Страсть творческой натуры, любовь ко всему, жажда познания, стремление задать новую планку звучанию национального джаза – все это стало творческим посылом Тараны Махмудовой

Ее выступления на Бакинских международных джазовых фестивалях и с сольными концертами стали яркими событиями в культурной жизни столицы. Достаточно вспомнить концертную программу Baku Sound 2018 в Международном центре мугама с участием бас-гитариста мирового класса, джазовой суперзвезды Линли Марте (Франция), лауреата международных фестивалей, ударника Зазы Цердцвадзе (Грузия) и талантливого пианиста Эльбея Мамедзаде (Азербайджан).

"Я верю, что музыка может исцелять и просветлять, одухотворять и возвышать, помогать постигать себя и внутренний мир. И если эстрада для меня – это источник заработка, то джаз - невероятный мир фантазий и эмоций. Я джаз люблю страстно, живу этой музыкой, всем сердцем и душой! Мировая и национальная история джаза подарила нам множество имен, но каждый из музыкантов должен привносить в эту сферу что-то свое. Как в мире нет абсолютно одинаковых людей, так и в музыке не должно быть одинакового исполнения. Каждая личность индивидуальна, должна иметь свое лицо и почерк, и конечно же, постоянно работать над собою во имя воплощения идей и мечты", – утверждает музыкант.

По ее словам, джаз также является уникальной формой музыкального искусства, объединяющей народы и стирающей границы между странами.

"Джаз на протяжении всей своей истории всегда был фактором позитивных преобразований, он остается им и сегодня - является символом единства и мира, способствует межкультурному диалогу. Джаз – это семья, где абсолютно разные люди становятся родными. На планете Земля обитает великое множество народов со своей культурой и традициями, хранящиеся на протяжении веков. И джаз является универсальным языком общения через ритмы, импровизации, высокую музыку. Сближение народов через искусство является зачастую тем самым мостиком, который связывает поколения, время и пространство", - говорит вокалистка.

Джаз поощряет художественное новаторство и формы творческой деятельности, использует традиционные музыкальные форм при создании новых жанров.

"Джаз - стиль, который всегда хочется синтезировать, возможность почувствовать другую душу. Джаз - музыка солидная, богатая на традиции и ритуалы. А импровизация, кураж, азарт делают стиль вечно молодым. И еще, очень хотелось бы представлять страну на мировых фестивалях, чтобы исполнять азербайджанские народные композиции в джазовой обработке, показать все богатство нашей музыкальной культуры", - добавила Тарана Махмудова, в репертуаре которой немало таких песен и современных джазовых произведений.

(Автор: Вугар Иманов)