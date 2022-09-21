О Баку, мугаме и азербайджанских композиторах – интервью с известным французским пианистом Оливье Гардоном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана с визитом находится известный французский пианист и преподаватель Оливье Гардон. В рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли Оливье Гардон провел мастер-класс для студентов Бакинской музыкальной академии имени У. Гаджибейли.

В беседе с Trend Life Оливье Гардон поделился впечатлениями о первом визите в Баку, и рассказал об интересе к азербайджанской музыке.

- Господин Гардон, Ваш визит в Баку связан с участием в Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли. Скажите, а с творчеством Узеира Гаджибейли и других азербайджанских композиторов Вы прежде были знакомы?

- До того, как я познакомился с вашей соотечественницей - Реной Шерешевской (прим.- известная педагог, пианистка, кавалер французского Ордена искусств и словесности) практически ничего не знал. А уже после она стала меня просвещать… Летом, в июле месяце, был на концерте во Франции, где послушал мугам. Меня очень впечатлил он. Также Рена Шерешевская познакомила с произведениями Гара Гараева, Фикрета Амирова. Так что, я начинаю знакомиться с азербайджанской музыкой. Скажу, что я бесконечно счастлив возможности приехать в Азербайджан, где я ранее никогда не был.

- Какое впечатление произвел на Вас мугам?

- Очень интересная, красивая музыка, когда ее слушаешь, сливаешься с ней. Этот лиризм, большая энергия... Посетив концерт, мы получили огромное удовольствие.

- Скажите, планируете ли в будущем исполнять произведения азербайджанских авторов?

- Конечно, во-первых мне это интересно, а во-вторых во Франции, как я уже отметил выше, у меня есть очень хорошая знакомая [Рена Шерешевская], которая может помочь со стилем и выбором репертуара (улыбается).

- Господин Гардон, Вы известный пианист, также занимаетесь педагогической деятельностью. Скажите, что сложнее?

- Одно обогащает другое, я не разделяю две эти профессии. В каждой есть свои радости, свои трудности. Но, в общем, это все одна глобальная профессия.

- По Вашему мнению, различные конкурсы среди исполнителей внутренне ломают, или наоборот, обогащают музыкантов?

- Все зависит от самого музыканта, от личности человека. Подготовка к конкурсу несет в себе положительный заряд, потому что музыкант идет, стремится к совершенству. И это может тоже обогатить. Но есть те, для кого процесс подготовки дается сложно, и музыкант может "сломаться".

Когда я был моложе, было не так много конкурсов. Сейчас огромное количество конкурсов, все к ним готовятся и хотят принять участие. Опасность в том, что есть репетитивность в репертуаре, ребята "встают на одни рельсы", берут одну программу и ездят по всем конкурсам с ней. Вот мы сидим с членами жюри и настолько они все играют одно и тоже по разным конкурсам, что те, кто в жюри начинают говорить друг другу, что и как играет конкурсант.

- Какие критерии у Вас при отборе учеников?

- Часто, когда студент играет впервые предполагаемому педагогу, у него могут возникнуть какие-то ложные идеи по поводу того, что хочет услышать профессор. И ученик может сыграть не так как мог бы. По разным причинам в первый раз не удается показать какие-то свои черты. И тут включается другой момент, это уже качество профессора – нужно увидеть, услышать перспективу студента.

- Вначале нашей беседы, Вы сказали, что счастливы возможности приехать в Баку. Поделитесь впечатлениями от визита.

- Я могу много говорить о том, как мне все нравится. Но помимо этого скажу, что я выходец из Ниццы – это Лазурный берег Франции. Поэтому открытость людей, море, солнце – все это во мне отзывается и безумно нравится.