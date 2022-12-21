"Царица песня", или Как Джалал Аббасов оказался в Сибири (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Новосибирске, культурной столице Сибири, завершился масштабный Всероссийский фестиваль музыкального искусства и вокально-хорового исполнительства "Царица песня", в котором принял участие и певец из Азербайджана Джалал Аббасов, чьё творчество давно полюбилось слушателям в России. По словам заместителя руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутата Госдумы Дмитрия Савельева, востребованность в России азербайджанских исполнителей свидетельствует как об их таланте, так и о повышенном интересе к азербайджанской культуре в России. "Азербайджанское культурное наследие, профессиональное и народное песенное искусство, непревзойдённые голоса и мастерство азербайджанских исполнителей в России всегда пользовались повышенным вниманием и любовью, – отмечает российский парламентарий. – А каждое совместное культурное событие служит очередным мостиком народной дипломатии, углубляет понимание и упрочает дружбу между нашими народами". Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан побеседовал с Джалалом Аббасовым о его участии в фестивале, связях с Россией и творческих планах.

–Вы выступили с сольной программой на фестивале «Царица песня» в Новосибирске. Как вы получили это приглашение, какие впечатления оставила у вас поездка?

– Идея моего участия в этом фестивале исходила от Александра Белова – российского поэта-песенника и продюсера. Он переговорил с организаторами мероприятия, после чего я и получил приглашение. Я впервые побывал в Новосибирске и, даже несмотря на морозную погоду, почувствовал всю теплоту людей Сибири. Моя поездка в Новосибирск оставила у меня очень хорошие, добрые воспоминания. В программе были как известные песни прошлых лет, так и новые авторские произведения. В концерте прозвучали песни и на азербайджанском, и на русском языках. Российские зрители были настолько благодарными и отзывчивыми, что определить, что им особенно понравилось, у меня просто не получилось. В Новосибирск я приобрёл много новых друзей. Так что теперь я готовлюсь к следующему концерту в Новосибирске в 2023 году и даже планирую снимать там клип.

– Вы уделяете большое внимание пропаганде музыкального наследия азербайджанского народа, в частности, обозреватели фестиваля "Царица песня" отметили особые восточные аранжировки и исполнение ваших композиций. Насколько, на ваш взгляд, азербайджанская культура близка российской публике?

– Большая часть моего репертуара на русском языке, но в этих песнях чувствуется дух азербайджанской музыки. Во многих моих песнях используются традиционные национальные инструменты, большое внимание я уделяю балабану и кларнету. Создавая современные аранжировки с включением балабана, я образую свой собственный стиль, который российские слушатели встречают тепло и с большим интересом. Я много выступаю в Азербайджане перед гостями республики – как перед официальными делегациями из России, так и просто перед теми, кто приезжает в наш город и попадает ко мне на концерты.

– В вашем репертуаре тысячи песен на нескольких языках. А какие песни на русском языке для вас особые? Что из вашего широкого репертуара наиболее востребовано в России, а что – в Азербайджане?

– Конечно, у меня есть свои любимые песни. Если говорить о самых известных, то одна из моих любимых – это песня «Исповедь» Николая Носкова. Сегодня цифровые платформы позволяют увидеть реальную картину востребованности композиций. По статистике, в России пользуется особой популярностью моя песня "Ты жди меня там", а в Азербайджане – песня под названием "Mey mənəm".

– Вы выступаете на русском языке не только в России, но и в Баку. Как вам кажется, с чем связана сегодня такая востребованность русской культуры в Азербайджане, уважительное отношение к русскому языку? Что сегодня связывает вас с Россией в личном и творческом плане?

– В Азербайджане издавна говорят, в том числе и на русском, так как у нас мультикультуральная и толерантная страна, где все народы живут как одна семья. Многие поколения азербайджанцев и россиян роднит не только историческая и культурная близость, но и семейные связи. Сам я родился в Баку, учился и общался на русском, он являлся для меня вторым родным языком. Работать в России я начал в 2005 году, сотрудничал с разными авторами и композиторами, один из которых – как раз Александр Белов, по чьей инициативе я недавно побывал в Новосибирске. Кроме того, я имел удовольствие выступать дуэтом с московской певицей шансона Лялей Размаховой. Доводилось мне участвовать и в российских песенных конкурсах, я даже получил Гран-при российского международного фестиваля "Гуляй душа".