Ксения Лагутина о российско-азербайджанском сотрудничестве в области кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IV Международного фестиваля кино России и стран ближнего зарубежья LENDOC FILM FESTIVAL в Санкт-Петербурге состоится показ нового российско-азербайджанского кинопроекта «Жаворонки в репейном поле». Совсем недавно фильм уже получил награду другого интересного и престижного кинофестиваля в России за лучший сценарий. Накануне нового показа сценарист и режиссёр фильма Ксения Лагутина рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об истории создания картины, фестивальном успехе и сотрудничестве с азербайджанскими коллегами.

– Недавно ваш новый фильм «Жаворонки в репейном поле» стал победителем «Patriki Film Festival – 2023» в номинации «Лучший сценарий» – поздравляем вас! Расскажите, пожалуйста, как родилась эта история?

– Да, это была очень приятная и совсем неожиданная победа. Меня начали поздравлять друзья в соцсетях, и я только из поздравлений узнала, что фильм выиграл номинацию «Лучший сценарий».

Я стала писать сценарий нового фильма ещё до съёмок «Фариды», писала где-то полгода. Он получился очень необычным, и я начала сомневаться, что то, что хорошо на бумаге, будет так же хорошо работать в кино. Поэтому я написала сценарий «Жаворонки в репейном поле», специально сделав структуру сценария нелинейной и рваной. То есть «Жаворонки» появились как некий тренажёр перед съёмками другого фильма.

– «Жаворонки», как и ваш полнометражный дебют «Фарида», заявлены как совместный, российско-азербайджанский проект. Расскажите, пожалуйста, как началось и продолжилось ваше сотрудничество с «Нариманфильмом» и азербайджанскими коллегами.

– Нас свёл мой мастер Эдгар Бартенев. Когда я сняла «Фариду», он отправил черновой вариант монтажа Нариману Мамедову. Если честно, первая сборка была так себе. Но Нариман увидел в этом черновом монтаже потенциал и поддержал нас. Когда мы начали снимать «Жаворонков», я уже сама вышла на него.

– И «Фариду», а теперь и «Жаворонков в репейном поле» ждали самые тёплые отзывы критиков и фестивальный успех. Чем, по-вашему, это объясняется?

– «Фарида» действительно была на многих фестивалях. На первом же фестивале мы взяли приз за лучшую режиссуру и пошло-поехало. А вот у «Жаворонков» был долгий постпродакшн, проблемы с получением прокатного удостоверения, и на фестивали его долгое время не брали. С чем это связано? Не знаю, наверное, у фильма, как и у человека, есть какая-то судьба и чёрные полосы, которые надо переждать. Мне кажется, нужно просто быть искренним в своём творчестве, а выстрелит фильм или нет – сложно предположить.

– А какие фестивальные победы или отзывы о ваших работах запомнились вам больше всего?

– Самая запоминающаяся – это, конечно же, первая победа на фестивале «Горький Fest» с фильмом «Фарида». Я очень волновалась, и такая высокая оценка жюри была для меня очень неожиданной. Я думала, что мне максимум какой-нибудь диплом дадут за участие, а оказалось – мы взяли приз за «Лучшую режиссуру».

Очень тёплые зрительские отзывы были и у «Жаворонков» на фестивале «От всей души» в моём родном городе Ульяновске. Пришли в основном пожилые люди, и я очень удивилась, что фильм затронул людей этого поколения. Это было здорово.

– А доводилось ли вам участвовать в азербайджанских кинофестивалях, кинопоказах? Нет ли таких планов?

– Пока такой возможности, к сожалению, не было. Но если вдруг она появится, я с удовольствием показала бы фильмы в Азербайджане.

– «Жаворонки» вошли и в конкурсную программу IV Международного кинофестиваля нового игрового и доккино РФ и стран ближнего зарубежья, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Что вы ждёте от этого мероприятия? Планируете ли лично посетить фестиваль, представить свой фильм?

– Я стараюсь не строить никаких ожиданий. Пусть будет, как будет. Лично присутствовать не смогу, но фильм представит актриса, которая сыграла в фильме одну из главных ролей – Ольга Новицкая. У неё, кстати говоря, день рождения как раз во время проведения фестиваля, и мне кажется, что это – отличный подарок.

– Первоначально ваш фильм назывался «Жаворонки в пшеничном поле». Почему решено было изменить название на «Жаворонки в репейном поле»? Какой смысл в него вложен?

– Всё очень просто. Я назвала фильм «Жаворонки в пшеничном поле», так же как и одноимённую картину Ван Гога, просто потому, что мне казалось, что атмосфера картины перекликается с атмосферой фильма. Мой мастер Эдгар Бартенев, посмотрев фильм, сказал, что название лучше немного поменять, оно слишком слащаво для фильма. Он предложил назвать его «Жаворонки в репейном поле». Маленькие птички, которые живут среди колючек лопуха. Мне эта идея понравилась, и я согласилась.

– В вашей первой картине главная героиня – азербайджанка из далёкого села, во второй - героями являются жители российской глубинки. Есть ли у этих историй, этих героев общие черты?

– Они похожи тем, что борются за свою разрушенную семью. Кстати, я это поняла только сейчас, когда отвечала на ваш вопрос.

– Кинематографисты часто отзываются об Азербайджане как о прекрасной локации для съёмок – колоритной, с богатой природой и развитой инфраструктурой. Не хотели бы вы один из ваших следующих фильмов снять в Азербайджане?

– Да, конечно. Мне вообще хотелось бы поснимать и в разных странах, и в разных регионах России. Это очень расширяет мировоззрение и избавляет от шаблонов и стереотипов.

– Международное сотрудничество в кинематографе – не редкость. В чём преимущества совместной работы с азербайджанскими коллегами лично для вас? Планируете ли вы продолжить сотрудничество с «Нариманфильмом»?

– Преимущество, наверное, как я уже говорила выше, в том, что они по большому счёту помогли мне просто от доброты душевной. Фильм был на такой стадии, что сложно было предположить, что он победит на фестивалях. И не было никаких гарантий, что мне хватит опыта и упорства его завершить. И конечно же я всегда буду помнить этот добрый поступок, и надеюсь, у нас всегда будут дружеские отношения.

– Над чем вы работаете прямо сейчас, какие проекты в дальнейших планах?

– Этим летом я была куратором в «Лаборатории документального кино 73 doc» в Ульяновске. Мне очень понравилось. Я сейчас подумываю и о преподавательской деятельности, и о съёмке документального фильма. Ну и, конечно же, мне нравится придумывать истории и писать сценарии.