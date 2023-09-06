"Елабужское ожерелье" от азербайджанского живописца восхитило Татарстан – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский художник Эльдар Бабазаде, творец ярких, волшебных и завораживающих живописных миров, стал специально приглашённым участником масштабного Международного арт-симпозиума по современному искусству – проекта с прекрасной историей, который уже в восемнадцатый раз прошёл в Елабужском музее-заповеднике Республики Татарстан. Эльдар Бабазаде поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями от участия в мероприятии и рассказал о творческом сотрудничестве с российскими коллегами.

– Эльдар муаллим, недавно вы приняли участие в Международном арт-симпозиуме по современному искусству в российской Елабуге. В чём, по-вашему, специфика, изюминка этого мероприятия?

– Я уже во второй раз принимаю участие в Международном арт-симпозиуме по современному искусству и очень рад этому, ведь я считаю, что искусство сближает, создает платформу для творческого роста. Художники из разных стран встречаются, вместе работают, перенимают опыт, знакомятся с искусством друг друга. Мне очень нравятся подобного рода мероприятия. Помимо прочего, они отвлекают от суеты, разбавляют насыщенную современную жизнь.

– Как вы получили приглашение на этот симпозиум в первый раз, с какими чувствами ехали во второй?

– В 2022 году я впервые получил приглашение принять участие в Международном симпозиуме, темой которого тогда была "Симфония труда". Мне очень понравилось, как нас встретили, как всё было организовано. Особая благодарность – директору Елабужского музея-заповедника Гульзаде Ракиповне Руденко и всему их коллективу. Там я приобрел новых друзей, и во второй раз, приняв приглашение, отправился на симпозиум с чувством, что еду в родной Татарстан.

– В прошлом году ваши колоритные работы на тему "Симфония труда", воспевшие национальные промыслы Азербайджана, пользовались на выставке в Елабуге большим успехом. А как вы отразили в своих работах тему симпозиума этого года?

– В этом году тема звучала как "Елабужское ожерелье". Я привез на симпозиум одну готовую работу, которая называется "Семь жемчужин из Елабужского ожерелья": девушка в татарском национальном костюме держит чашу в виде полумесяца, в которой собраны основные объекты культурного наследия региона. А вторую работу я написал уже там и назвал "Мелодия чертового городища".

– Какие отзывы на ваши работы от коллег и зрителей в Елабуге вам больше всего запомнились?

– Отзывов на эти работы было много, как со стороны художников, так и со стороны общественности. Много теплых слов было сказано в адрес моих работ нашим куратором и заведующей Выставочным залом Елабужского музея Гульнарой Подносковой. Работы впечатлили также директора и коллектив художественной школы, и я даже дал им интервью – пожелание юным художникам.

– Участвовали ли вы в мастер-классах симпозиума, чем обогатился ваш творческий багаж?

– В программе симпозиума было два мастер-класса по горячей эмали. Я расписывал пуговицу и гребень. Так как этот вид искусства был для меня в новинку, пришлось повозиться. Было очень интересно. Помимо живописи, я занимаюсь витражами и керамикой, а тут ещё и горячая эмаль.

– Татарстан и Елабуга в частности – популярный туристический центр в России. Где вам удалось побывать, что произвело на вас наибольшее впечатление?

– Татарстан меня поразил ещё с прошлого года. Как тогда, так и сейчас культурная программа симпозиума была очень насыщенной. Родина Ивана Ивановича Шишкина, его дом-музей произвели на меня неизгладимое впечатление, там словно произошел переход в иное измерение. Также мы побывали в доме-музее Цветаевой, Дуровой, совершили много обзорных экскурсий. В этом году нас ознакомили и с красотами Казани. Мы посетили Казанский Кремль, картинную галерею, выставку картин Николая Ивановича Фешина. Кроме того, мы увидели остров-град Свияжск. Это уникальный образец слияния природы и культуры, центр духовного единения.

– 2023 год в Татарстане объявлен годом национальных культур и традиций. Как по-вашему, востребованы ли сегодня в Азербайджане и России традиционные формы искусства? Чем помогают мероприятия, подобные Елабужскому симпозиуму, в популяризации национальных традиций?

– Лично для меня эта поездка была очень полезна и плодотворна в плане ознакомления с культурными устоями других народов. Сам я тоже старался отразить и показать в своих работах традиции азербайджанской культуры, и многие с интересом наблюдали за моим творческим процессом. Подобные мероприятия, несомненно, помогают как сближению и укреплению творческих взаимоотношений, так и обмену опытом, ознакомлению с национальными традициями других стран.

– Критики отмечают, что в ваших работах необычно соединяются Восток и Запад. В чём лично вы видите сегодня главный смысл творческого диалога культур, сотрудничества художников, в том числе Азербайджана и России?

– Творческий диалог культур необычайно важен. Азербайджан и Россию с давних времен связывают политические, экономические, культурные отношения. Многие наши выдающиеся художники учились в российских вузах. Я считаю, что этот мир объединяет и спасает именно искусство.

– Что ещё в жизни и творчестве связывает вас с Россией?

– Я всегда восхищался российской школой живописи и других видов искусства. Моя студенческая практика проходила в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. Мы жили в Бенгардовке и на электричке ездили в центр на пленэры и зарисовки. Каждый день мы посещали Эрмитаж, Русский музей, всего не перечесть.

– Планируете ли вы продолжать работу с российскими коллегами в рамках следующих симпозиумов или, возможно, есть идеи других совместных проектов?

– Конечно же, я и в дальнейшем планирую сотрудничество с российскими коллегами. В результате этих встреч у меня появилось очень много друзей.