Кенуль Мирзазаде: Для меня искусство – это social engagement act, направленный в лучшую сторону (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В каком возрасте можно становится за мольберт и брать в руки кисти? Случается, что таким вопросом задаются люди, давно уже "покинувшие" детский возраст, а их юношеский возраст уже "заходит" за горизонт. А вот желание окунуться в мир живописи непреодолимо влечёт. И лишь распространённое устойчивое мнение, что учиться творческим профессиям нужно с раннего детства, а в зрелом возрасте начинать поздно и нет смысла, заставляет сдерживать "души прекрасные порывы". Но ведь есть признанные примеры, когда цифра, отсчитываемая от даты рождения оказалась бессильна перед творческим стремлением.

Например, Поль Гоген начал рисовать в 35 лет, а Анри Руссо в 41 год. Анна Мэри Мозес, которая известна как Бабушка Мозес, нарисовала свою первую картину в 76 лет, а к 100 летнему юбилею уже была всемирно признанным мастером. Уйдя из жизни в 101 год, она оставила после себя полторы тысячи полотен. Для творчества нет возрастных ограничений, мало того, возраст может помочь в обучении, ведь в отличие от ребенка взрослый обладает большей мотивацией. Поэтому, в творчестве очень важно поставить цель, сделать первый шаг и взяться за кисть и краски.

Кенуль Мирзазаде – одна из талантливых художниц, для которой творчество стало неотъемлемой частью в зрелые годы. Как и почему это произошло? Что стоит за этим?

- Я всегда любила рисовать. Хотя, наверное, детству присуще стремление что-то изобразить на любой подходящей поверхности. Пусть вначале неудачно или схематически. Для меня же бумага и карандаши были своего рода собеседниками. Мне нравилось, когда поначалу детские рисунки постепенно "росли" вместе со мной, становясь более осмысленными в сюжетных изображениях. Но со временем, в силу жизненных обстоятельств, это увлечение, а я именно таковым это и считала, постепенно ушло. Другие приоритеты. Семья – это довольно большой спектр ежедневных забот. А когда становишься мамой, мир сосредотачивается на ребёнке. Правда, когда дочь немного подросла, то творческое начало проявилось и в ней. Тогда рисование вернулось в мою повседневную жизнь, но в виде помощи дочери. Сегодня, она учится в Лондоне и в её жизни искусство играет не последнюю роль. И вот как-то однажды, именно дочь, видя мои рисунки, которые я периодически делала, предложила более серьёзно обратить внимание на мои собственные работы. Можно сказать, что это и стало своеобразный точкой творческого роста и воплощения стремлений юношеских лет.

- Можно сказать, что на свой серьёзный творческий путь вы вступили уже состоявшимся человеком. Не ощущалось ли предубеждения со стороны, когда люди узнавали об этом?

- Сегодня многие стереотипы потеряли актуальность. Мир меняется стремительно и социум видоизменяет правила. Что сказывается в увлечениях, которые по меркам прошлых десятилетий могли нести налёт неприятия и некоего осуждения. Настоящее время словно само пробуждает в человеке стремление к творчеству. В любых его проявлениях. Да и само искусство настолько расширило свои возможности, что "вызов Дюшана" уже давно перешёл в классику. Рамки художественной мысли допускают разнообразие и разноплановость исполнения. Каждый, кто чувствует в себе потребность и право рассказать миру своё видение его, неограничен ни способами, ни пресловутыми возрастными категориями.

- Иногда говорят, что, перешагнув какую-то цифру по паспорту, человек освобождается от определённых условностей.

- Искусство – это, прежде всего, свобода! Точнее, её проявление в красках. По крайней мере, для меня это так. Когда делаешь "первый шаг" на белой поверхности холста, каждый раз испытываешь ни с чем не сравнимое ощущение парения. Ведь здесь и сейчас ты выкладываешь личную историю, эмоции и чувства своего видения окружающего мира, когда из-под кисти делишься сокровенным. Когда вы создаете картину, то обладаете чудовищной свободой и можете делать все что угодно – никому до этого не будет дела. Тогда как реальный мир накладывает внушительное количество ограничений. Искусство – это язык для своего рода медитативности размышлений. Опять-таки, это в моём понимании. Одно из моих самых любимых времяпровождений – походы в музеи. Они для меня не просто собрание мировых и национальных предметов искусства. В их залах живёт мысль человека. За каждым из них стоит персональная история автора. Оттого я стараюсь увидеть именно его за экспонатами и установить молчаливый диалог. Потому и сложно принимаю, когда замечаю поверхностное восприятие со стороны посетителей. В музеи надо приходить не пробежаться и оставить локацию на очередной фотографии в социальных сетях. Музеи – это йога для души.

- Вы часто подчёркиваете, что важно уметь видеть…

- И не только художнику. И тому, к кому обращено творческое произведение. Пусть даже автор и зритель разойдутся во взглядах. Сколько людей будет смотреть на одну и ту же работу, столько будет и интерпретаций её. И это абсолютно замечательно! Хуже, если произведение "не цепляет" и взгляд проскользнув по поверхности холста, не сигнализирует мозгу. Это страшно для художника с одной стороны. А вот с другой, должно запустить диагностику самого себя как творца. Ведь если работа, а говорю я сейчас о себе, не имеет метафоры, не вызывает мыслей, то её надо признавать неудачной. И не апеллировать, что мол кто-то со стороны неправильно видит. Если вам нравится картина – то её красота есть и внутри вас. Именно она и дает этот резонанс.

- Кстати, образ глаз в ваших картинах довольно "частый гость".

- Это вполне объяснимо. Глаза это прямой образ внимания, взгляд на собеседника, окружающее пространство и в том числе на себя. Мне хочется донести до людей, что не только мы смотрим на окружающее нас пространство. Этот мир смотрит на нас в ответ. Нельзя забывать, что на этой земле мы лишь гости. И наше пребывание здесь ограничено не только телесной оболочкой. Мы живём в разных временных течениях: для человека отмерено, по меркам мироздания, мгновение. Миллионы лет до и после нас солнце будет вставать на востоке и неспешно двигаться на запад. Мы же, наблюдая за этой неизменностью, должны принять как данность, что как бы нам не казалось, что человек сам определяется со своим путём, есть некоторая предопределённость в нём. Потому, на мой взгляд, чтобы полностью, каждой частичкой своей души, прожить отмеренный отрезок пребывания здесь, надо бы внимательно присматриваться ко всему, что встречается по дороге. Для меня искусство – это social engagement act (наиболее близкий русскоязычный перевод – акт социального взаимодействия), направленный на вовлечение зрителей в изменения окружающей действительности в лучшую сторону. Мы оставляем после себя нечто, что вписывается в этот мир. А ведь живопись живёт дольше, потому что никто не может разрушить её и построить на этом месте что-то другое. Всё, что видит человек, влияет на него. Мы помним всё это и храним в своём бессознательном. Искусство – своего рода археология бессознательного, которое сложно контролировать. Потому надо просто уметь пользоваться глазами не только как органом зрения. Глаза – отдельная философия.

- В своих работах Вы словно обращаетесь к человеку напрямую.

- У меня это скорее собирательный образ. Причём, как-то само собой получилось, что в сюжетной линии подразумевается пара: мужчина и женщина. Тандем, а не противостояние. Нас так создали изначально, в поддержку и сохранение того баланса, на чём держится этот мир. Из гармонии рождается новая жизнь. Потому в моих работах затрагивается тема материнства. Она появилась словно в отзвуке того, что мне хочется заострить внимание на том, что дети должны появляться на свет не по принципу "потому что так надо". Рождение ребёнка должно нести свет. Дети, как я ощущаю, это скрепы нашего мира. Пусть даже порой мы стоим перед выбором относительно того, что должно превалировать - мозг или сердце. Главное – сохранять свет души! Все конфессии на Земле обращаются к этому. Без души нет человека. А какой он, или каким станет, определяется именно наполненностью души светом, который и передаётся через детей.

- Надо отметить, что в Вашем творчестве сложно выделить ведущее направление.

- Я в поиске. Мне нравится пробовать новую форму, работать в разных жанрах, менять палитру. Живопись – это спонтанность: увидел – нарисовал. Мне всегда любопытно наблюдать трансформацию цвета. Интересно осознавать то, что изобразить получается не только то, что видишь в реальности, а и то, что есть в твоём воображении. В твоих руках заполнить эмоциями и ощущениями какой-то образ. Для меня важнее успеть запечатлеть свои ощущения, зафиксировать это мгновение озарения, услышать Музу, а уже потом реализовать все это в своей работе. Жизнь – это вдохновение! Я черпаю вдохновение от чего угодно: от маленькой капельки росы, увиденной на цветке, до масштабного мероприятия с огромным количеством людей и впечатлений. Я просто иду за вдохновением, что приводит меня к холсту. Может это не совсем правильный подход, но начиная новую работу, не задумываюсь в каком стиле или жанре она состоится. Для себя я определила своё творчество наднациональным и вне жанровым. Для меня, как художника, гораздо интереснее, когда и в процессе, и при завершении присутствуют некая эйфория и радость, предвкушение чего-то чудесного и одновременно беспристрастное наблюдение, как бы со стороны, за процессом того, как "складывается пазл", как твоя идея воплощается в реальность.

Специально для Trend Life Яна Науменко