Лала Мамедова выступила против суеверий и отметила 40-летие потрясающим концертом "Женщина, которая поет" (ФОТО)

24 февраля 2018 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел сольный концерт заслуженной артистки Лала Мамедова под названием "Женщина, которая поет", сообщает Trend Life. Вечер организован Mədəniyyət TV и Международным центром мугама.

23 февраля – знаменательная дата в жизни Лалы Мамедовой – 40 лет, и этот вечер она решила порадовать поклонников ее творчества, среди которых было много знаменитостей, потрясающим концертом. Концерт любимой всеми певицы собрал аншлаг.

Кстати, многие слышали, что не стоит праздновать свой 40 день рождения, поэтому суеверные люди предпочитают не отмечать эту дату, опасаясь, что привлекут в свою жизнь беды. Основой поверья о том, можно ли мужчинам и женщинам отмечать 40-летие, являются несколько мистических совпадений, связанных с самой цифрой 40. Религиозные деятели же придерживаются иной точки зрения, они считают, что суеверия это большой грех, и этим самым люди не оберегают себя, а наоборот, привлекают темные силы, которые пагубно отражаются на нашем самочувствии и душе. Отметим, что сорокалетний юбилей - это важный рубеж с точки зрения как физиологии, так и психологии. А если уж касаться суеверий, то первоначально этот юбилей запрещалось праздновать именно мужчинам - для представителей сильного пола он считался переломным. А вот женщин это правило совершенно не касалось. Примерно в этом возрасте происходит некая ментальная трансформация. Человек становиться действительно зрелым. Нередко женщины в 40 лет оглядываются на пройденный путь и оценивают свои достижения, вспоминают об ошибках, реально идут к поставленной цели.

Выступление Лала Мамедовой прошло в сопровождении инструментального ансамбля “Dan ulduzu” имени Гюлары Алиевой под управлением заслуженного артиста Тариэля Аббасова Азербайджанского телевидения и радио. На вечере она представила народные песни и хиты, написанные Тофигом Гулиевым, Эмином Сабитоглу, Эльзой Ибрагимовой, Рамизом Миришли, Фаигом Суджаддиновым и другими известными композиторами, а также представила новые композиции. Выступление сопровождалось овациями зрительного зала, теплыми пожеланиями гостей вечера и большими букетами цветов.

«Хотя никогда не хотела возвращаться назад, но перелистывая страницы жизни, вижу, что не зря прожила эти годы, полные испытаний и успехов. Всевышний любит свои создания и человек может многого достичь в жизни, если верит в свои силы, много работает над собою, не боится трудностей и данный ему талант направляет во благо общества. Слава и богатство могут оставить человека, но любовь близких и родных до конца жизни будут оберегать. Я люблю тебя, Жизнь! Годы не смогут уничтожить мой созданный мир, потому что вложила в него все свое сердце и душу!», - сказала Лала Мамедова, выразив искреннюю признательность организаторам и гостям за этот вечер.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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