Посвящается всем азербайджанцам, проживающим за рубежом (ВИДЕО)

19 марта 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новая песня "Qürbət" (Чужбина) азербайджанского певца Чингиза Мустафаева посвящена всем нашим соотечественникам, находящимся за пределами страны, но скучающими по своей Родине, сообщили Trend Life авторы проекта Gamma agency. Автор слов, музыки и аранжировки – Чингиз Мустафаев, Mix & Master – Азад Велиев, Edir – Krafto.

«Около 10 миллионов азербайджанцев мира, приблизительная численность которых составляет 50 миллионов, в настоящее время проживают в эмиграции и составляют азербайджанскую диаспору. Политическая, экономическая и социально-культурная деятельность наших соотечественников, проживающих на пяти континентах мира так же различна, как и страны, в которых они проживают. Но главное, где бы ни находились, жили и работали, чтобы никогда не забывали свои корни и историю, традиции и культуру, поддерживали связь родиной и гордились нашим родным очагом – Азербайджаном», - отметил Чингиз Мустафаев и поздравил всех азербайджанцев мира с праздником Новруз.

(Автор: Вугар Иманов)

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