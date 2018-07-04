Азербайджанская певица получила поздравления от короля российской эстрады (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Король российской эстрады, народный артист России Филипп Киркоров поздравил представительницу Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедову (AISEL) с днем рождения, сообщает Trend Life.

Филипп Киркоров опубликовал в Instagram Stories совместную фотографию с азербайджанской певицей, написав поздравления имениннице.

Отметим, что король российской эстрады поддерживал Айсель Мамедову во время участия на "Евровидении-2018". Певица рассказывала, что Киркоров всячески оказывал ей поддержку, давал советы, за что она ему очень благодарна.

Айсель Мамедова родилась 3 июля 1989 года в Баку. Вокалист, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей. Певица представляла Азербайджана на "Евровидение-2018" с песней "X my heart", написанной композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

(Автор: Джани Бабаева)

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