Азербайджанская певица получила поздравления от короля российской эстрады (ФОТО)

4 июля 2018 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Король российской эстрады, народный артист России Филипп Киркоров поздравил представительницу Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедову (AISEL) с днем рождения, сообщает Trend Life.

Филипп Киркоров опубликовал в Instagram Stories совместную фотографию с азербайджанской певицей, написав поздравления имениннице.

Отметим, что король российской эстрады поддерживал Айсель Мамедову во время участия на "Евровидении-2018". Певица рассказывала, что Киркоров всячески оказывал ей поддержку, давал советы, за что она ему очень благодарна.

Айсель Мамедова родилась 3 июля 1989 года в Баку. Вокалист, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей. Певица представляла Азербайджана на "Евровидение-2018" с песней "X my heart", написанной композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Израиль ищет подходящую площадку для "Евровидения-2019"
Израиль 25 июня 11:29
Айсель Мамедова в объективе известного греческого фотографа
Звёздный мир 14 июня 12:39
Руководство "Евровидения" не хочет проводить конкурс в Иерусалиме
Израиль 7 июня 16:00
Израильская актриса Галь Гадот отказалась стать ведущей "Евровидения-2019"
Интересное 30 мая 16:53
Следующее Евровидение пройдет в Иерусалиме - Нетаньяху
Израиль 13 мая 12:56
Эмоции участников "Евровидения-2018" в грин-рум (ФОТО)
Интересное 12 мая 14:50
Определились вторые финалисты Евровидения 2018 (ФОТО)
Культура 11 мая 01:14
Айсель Мамедова прокомментировала свое выступление на "Евровидении-2018" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 10 мая 10:13
Необычный наряд Айсель Мамедовой на синей дорожке Евровидения-2018 (ФОТО)
Стиль 7 мая 12:24
Синяя дорожка Евровидения-2018: Праздник в Лиссабоне (ФОТО)
Стиль 7 мая 11:35
"Евровидение" официально стартует в Лиссабоне
В мире 6 мая 01:52
Не пишу ей, не звоню… - Диана Гаджиева о представительнице Азербайджана на "Евровидении-2018"
Звёздный мир 4 мая 16:28
Айсель Мамедова на сцене "Евровидения 2018" (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 4 мая 12:27
Стал известен состав жюри "Евровидения-2018" от Азербайджана
Культура 1 мая 10:39
Первая репетиция Айсель Мамедовой на сцене "Евровидения" (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 30 апреля 14:09
Жители Болгарии признались в любви азербайджанской участнице "Евровидения 2018" (ВИДЕО)
Интересное 25 апреля 17:49
В небо Баку выпустили разноцветные шары в знак поддержки АİSEL (ВИДЕО)
Интересное 25 апреля 16:41
Филипп Киркоров поддержал блистательную Диву из Азербайджана на "Евровидении"
Звёздный мир 12 апреля 16:04