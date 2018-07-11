Певица Нюша после выступления в Баку уйдет со сцены (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская певица Нюша после выступлений в Турции и на фестивале "Жара" в Баку уйдет со сцены, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня осознала, что грядёт серьёзный перерыв, не творческий, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно", - написала Нюша на своей странице в İnstagram.

Как сообщается, певица Нюша, которая осенью этого года впервые станет мамой, уходит в декрет и на неопределенный срок перестанет давать концерты и гастролировать. Врачи рекомендуют будущей матери поберечься и избегать повышенной активности и авиаперелетов. Нюша замужем за Игорем Сивовым (главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) ), у которого от первого брака двое сыновей.

Ранее Нюша представила в соцсетях ролик, посвященный предстоящему выступлению на фестивале "ЖАРА 2018" в Баку, подписав его словами: "С 26 по 29 июля летим в солнечный Баку. Отличное настроение, солнце, и, конечно же, самые яркие звезды. Приезжайте!".

Напомним, что Нюша два раза принимала участие на фестивале "ЖАРА", а в 2015 году выступила с сольным концертом во Дворце Гейдара Алиева.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2018" (третий по счету) пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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