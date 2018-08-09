Баку захватил своим колоритом - российский рэпер ST (ФОТО)

9 августа 2018 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Российский рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) поделился с Trend Life впечатлениями о выступлении на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018".

"Впервые посетил Баку и меня сразу же захватил его колорит, а больше всего понравилось то, как здесь люди чтят традиции и уважительно ко всему относятся. В 2012 году я был из одним из первых, кто сделал трек на азербайджанскую мейхану "Ты кто такой? Давай, до свидания!", ставшей интернет-мемом и большим известным call up. Эта композиция взорвала все эфиры. А фестиваль "ЖАРА" – это самые настоящие и искренние чувства", - отметил ST, который также принял участие в съемках фильма "Жара в Баку".

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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