Юбилейный вечер Валерии в Баку покажет российский телеканал (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый канал России продолжает трансляцию международного фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

17 августа 21:30 по московскому времени в эфире российского телеканала будет представлен юбилейный вечер народной артистки России, популярной певицы Валерии, который прошел в рамках фестиваля.

"Самые известные песни Валерии исполнят сама певица и ее друзья: "Часики" вместе с Егором Кридом, "Любовь не продается" вместе с Кристиной Орбакайте, "Космос" - с Александром Панайотовым, "Сохранив любовь" с Николаем Басковым. В концерте также принимают участие Глюк’oZa, Юлианна Караулова, Дарья Антонюк, Ирина Дубцова, A’Studio, Ани Лорак, Натали, Жасмин и другие популярные артисты", - отмечено на сайте телеканала.

Данная трансляция станет третьим телеэфиром фестиваля "ЖАРА-2018".

Ранее один из организаторов фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) отметил, что запланировано 8-10 эфиров.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.