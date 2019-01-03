Назван самый популярный альбом в Британии

3 января 2019 09:36 (UTC+04:00)

Саундтрек к мюзиклу "Величайший шоумен" (Motion Picture Cast Recording - The Greatest Showman), в котором представлены композиции Беджа Пасека и Джастина Поула, стал самым популярным альбомом минувшего года в Соединенном Королевстве. Об этом, как передает ТАСС, сообщила Британская ассоциация производителей фонограмм.

В тройку альбомов-бестселлеров также вошли "Staying At Tamara's" британского исполнителя Джорджа Эзры и "Divide" еще одного британского музыканта Эда Ширана.

Самым продаваемым синглом 2018 года стал "One Kiss" в исполнении британских исполнителей Дуа Липы и Кельвина Харриса. На втором месте в чартах синглов оказался "God's Plan" канадского рэпера Дрейка, а на третьем - "Shotgun" Джорджа Эзры.

Те же самые три сингла заняли пьедестал почета и среди композиций, наиболее часто прослушиваемых в потоковом режиме, но в несколько ином порядке. Первым оказался "God's Plan", затем "One Kiss" и далее "Shotgun".

Чарты альбомов, вышедших в минувшем году на виниловых пластинках возглавил "Tranquility Base Hotel And Casino" британской рок-группы Arctic Monkeys. Далее следуют уже упомянутый саундтрек к "Величайшему шоумену" и переизданный классический альбом британо-американской рок-группы Fleetwood Mac "Rumours", который был изначально выпущен еще в 1977 году.

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