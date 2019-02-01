Мой Азербайджан! Премьера клипа Эмина Агаларова и Максима Фадеева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин и российский композитор и певец, музыкальный продюсер, режиссёр и актёр Максим Фадеев представили премьеру клипа «Мой Азербайджан», сообщает Trend Life на официальную страницу EMİNa.

Идея создания такого дуэта возникла у артистов спонтанно. Максим Фадеев уже выступал в роли автора музыки и слов для песен EMIN’а: «Давай найдем друг друга», «Прости, моя любовь», «Я не могу сказать», - но на этот раз EMIN уговорил Максима спеть композицию дуэтом. В этой работе музыкантам удалось отобразить одинаково теплое отношение к родине и дому, выходящее за рамки определенного города или страны.

Совсем скоро, 16 февраля, Максим Фадеев даст свой первый сольный концерт в Баку, и эта песня стала для него особенной по многим причинам. «Я - советский человек. И это главное определение. Я родился в СССР и люблю Азербайджан, так же, как люблю Россию и свой родной город. Для меня это одна страна, где живут разные, но дорогие мне люди. Я был и в Баку, и в каждой республике. И воспринимаю это как одну огромную и любимую мной страну. И всех людей считал и считаю земляками, только говорят они на разных языках. Когда мой друг EMIN попросил меня написать эту песню и исполнить дуэтом - я был счастлив сделать это вместе с ним. Это особенная песня для меня. МОЙ АЗЕРБАЙДЖАН», - рассказывает Максим Фадеев.

«Когда оказываешься с Максимом Александровичем в студии, ты понимаешь, что сейчас присутствуешь при создании чего-то уникального. Он садится за инструмент, закрывает глаза, кладет руки на клавиши, немного запрокидывает голову и одновременно начинает играть и петь…Это волшебство, которым владеет только он. В эту песню он вложил свое сердце, и она пронизана духом Максима Фадеева. Мы с нетерпением ждем его концерта в Баку, и я обязательно буду там! Поскольку это второй сольный концерт Максима впервые за 25 лет (после Москвы), я очень рад, что он проходит именно в моем родном городе», - рассказал EMIN.

Автор музыки - Максим Фадеев, слов - Максим Фадеев, Ольга Серябкина, режиссёр - Юрий Ярушников, оператор - Михаил Соловьёв, монтаж - Антон Павлов, производство - XO Studio.

(Автор: Вугар Иманов)

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