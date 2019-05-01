Пять вокалистов Чингиза Мустафаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на "Евровидении 2019" Чингиз Мустафаев выступит на главной сцене конкурса в сопровождении пяти бэк-вокалистов, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Среди бэк-вокалистов - Пернил Лилу (Pernille Leeloo), которая в этом году участвовала в финале "Dansk Melodi Grand Prix" (Дания), Сара Линни (Sara Linnea) дошла до финала "Melodifestivalen 2012" (Швеция), а также Питер Симпсон (Peter Simpson) работающий с представителем Австрии на "Евровидении 2018" Сезаром Сэмпсоном. Исполнители и композиторы - Патрик Жан (Patrik Jean) и Седрик Хаммар (Cedrik Hammar) также присоединятся к Чингизу Мустафаеву на сцене "Евровидения".

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения 2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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