Украинский режиссер «заставил» азербайджанскую певицу погрузиться в ледяную воду (ВИДЕО)

БАКУ / Trend Life/ - Победительница международного конкурса "Евровидение 2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал представила видеопроект на композицию "Я в твоём плену", сообщает Trend Life. Автором слов песни является - Фарид Панахов, музыка – Flaminque Records.

Съемки видеоклипа прошли в Украине. По словам артистки, съемочный процесс занял всего один день, однако, во время работы Джамал пришлось преодолеть некоторые трудности.

"Было холодно, поэтому во время съемок я сильно замерзла. Особенно было сложно, когда снимали сцены, где мне нужно было погрузиться в ледяную воду. Но, несмотря на эти небольшие неудобства все прошло хорошо, я довольна результатом", - подчеркнула певица.

Отметим, что режиссер видеоклипа – Алексей Ламах. В видеоклипе Нигяр Джамал сменила пять образов, над созданием которых работала украинский стилист Евгения Кириенко.

(Автор: Джани Бабаева)

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