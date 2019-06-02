Украинский режиссер «заставил» азербайджанскую певицу погрузиться в ледяную воду (ВИДЕО)

2 июня 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend Life/ - Победительница международного конкурса "Евровидение 2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал представила видеопроект на композицию "Я в твоём плену", сообщает Trend Life. Автором слов песни является - Фарид Панахов, музыка – Flaminque Records.

Съемки видеоклипа прошли в Украине. По словам артистки, съемочный процесс занял всего один день, однако, во время работы Джамал пришлось преодолеть некоторые трудности.

"Было холодно, поэтому во время съемок я сильно замерзла. Особенно было сложно, когда снимали сцены, где мне нужно было погрузиться в ледяную воду. Но, несмотря на эти небольшие неудобства все прошло хорошо, я довольна результатом", - подчеркнула певица.

Отметим, что режиссер видеоклипа – Алексей Ламах. В видеоклипе Нигяр Джамал сменила пять образов, над созданием которых работала украинский стилист Евгения Кириенко.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Победительница "Евровидения" представила композицию по мотивам азербайджанской народной музыки (АУДИО)
Звёздный мир 19 сентября 2018 13:13
Летние каникулы: где и как отдыхают азербайджанские звезды (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14 июля 2018 16:11
Звезда сериала "Kara Sevda" Неслихан Атагюль раскрыла в Баку секрет своей красоты (ФОТО)
Звёздный мир 3 ноября 2017 17:14
Азербайджанских звезд ждет "ЖАРА"
Звёздный мир 7 июня 2017 17:30
Сценический номер Азербайджана самый обсуждаемый на "Евровидении" (ФОТО/ВИДЕО)
Интересное 13 мая 2017 09:31
Когда зовет сердце Нигяр Джамал (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 1 июля 2016 18:16
Лента новостей
Театр пантомимы и Гобустан (ФОТО)
Путешествия 17:50
Трамп заявил, что не называл Меган Маркл "злобной"
США 17:46
В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов
Другие страны 17:33
Фестиваль доброты на Бакинском бульваре - ещё один невероятный праздник (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:04
Представители Азербайджана выиграли два золотых медалей на Кубке мира по спортивной гимнастике
Общество 16:35
Помпео: США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
США 16:12
У островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 15:52
Малу Драйер будет временно исполнять обязанности главы социал-демократов ФРГ
Европа 15:43
В Иране заявили, что столкновение в Персидском заливе приведет к цене на нефть свыше $100
Политика 15:26