Все хорошее – впереди: Айсель Мамедова готовится к "Новой волне" в Сочи

16 августа 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Сочи начались репетиции участников международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019", сообщает Trend Life.

Конкурс пройдет с 24 по 29 августа, Азербайджан на нем представляет певица Айсель Мамедова (AISEL).

"Поздравляем конкурсантов с первым днем репетиций! Сегодняшний день был насыщен знакомствами и музыкой", - отмечено на официальной странице конкурса в Instagram.

Также на странице конкурса представлена информация об участнице из Азербайджана: "AISEL – конкурсантка из Азербайджана. Участник и лауреат множества фестивалей и конкурсов. Жизненный девиз – "Все хорошее – впереди!". А программа-минимум на ближайшие пять лет – "вплотную трудиться над своей музыкой и записать огромное количество качественного материала, не терять ни минуты драгоценного времени". В прошлом году AISEL выпустила первый альбом "Pure Noise". Сегодня готовится к выходу новый под названием "IMPAVIDE".

Певица пишет песни с раннего детства. За результатами "Новой волны" следит уже несколько лет: "Мой абсолютный фаворит - Полина Гагарина, в ней сочетание невероятного голоса, красоты и благородства! Попробовать свои силы в этом конкурсе я решила для того, чтобы получить дополнительный опыт. На выбор репертуара повлиял тот факт, что я начала создавать песни на русском языке. Всем конкурсантам желаю удачи и приятных впечатлений. А себе - конечно же, удачи, везения, достойного выступления: как показывает практика, это самое главное".

Отметим, что Айсель Мамедова - вокалистка, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей. Певица представляла Азербайджан на "Евровидении 2018" с песней "X my heart", написанной композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

(Автор: Джани Бабаева)

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