Впервые в Баку с концертом выступит ДиДюЛя (ВИДЕО)

16 сентября 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку в Государственном академическом театре оперы и балета, 16 ноября в 19.00, с концертом выступит ДиДюЛя, сообщили Trend Life организаторы 33 EVENT.

ДиДюЛя – это самый известный инструменталист в России, а группа музыканта входит в пятёрку самых гастролирующих коллективов России: около ста пятидесяти живых масштабных аншлаговых концертов в год с обширной географией выступлений на территории России и зарубежья. Каждый концерт - это всегда феерия звука, света и красивых мелодий.

Валерий Дидюля - белорусский гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер, лидер группы «ДиДюЛя». Исполняет фолк-музыку и музыку в жанре фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: 0502265033

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