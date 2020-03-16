Впервые в Сочи прошел фестиваль "ЖАРА" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Сочи прошел музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Фестиваль был организован на курорте Красная Поляна. Зрители стали свидетелями грандиозного шоу с выступлением популярных российских исполнителей.

Новая высокотехнологичная площадка курорта WOW Arena собрала под своей крышей многочисленных поклонников фестиваля. Весь вечер гости фестиваля танцевали и подпевали главным хитам на российской сцене в исполнении самых популярных артистов. Своими выступлениями публику порадовали EMIN, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Егор Крид, группа "Дискотека авария", Глюк’oZа, Жасмин и многие другие. Ведущие фестиваля – Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Фестиваль "ЖАРА" с каждым годом набирает обороты и покоряет новые страны и города. В Баку пятый по счету фестиваль запланирован на 29 июля-2 августа.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)