Хайям Нисанов выступил с концертом на балконе своей квартиры (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Популярный исполнитель Хайям Нисанов стал очередным участником проекта Eyvana çıx телеканала AzTV, который транслируется в эфире в период особого режима карантина, введенного в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса, сообщает Trend Life.

"Дорогие друзья! Весь мир объединился в борьбе с пандемией коронавируса. Даже самые развитые страны мира столкнулись с большой проблемой, насчитываются миллионы зараженных и тысячи жертв. Благодаря своевременно принятым шагам нашего государства у нас наблюдается сравнительно стабильная ситуация. От нас требуется только лишь одно - следовать правилам, объединиться вокруг единой цели. Каждый старается быть полезным в чем-то, в меру своих сил. Мы, как деятели культуры и искусства, стараемся поддержать своим творчеством, композициями. В рамках проекта AzTV популярные исполнители дарят музыку всем, нашим добрым соседям и телезрителям. Все граждане Азербайджана сегодня сплочены во имя победы над этой ужасной болезнью. Выражаю благодарность всем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Давайте оставаться дома, на своей Родине! Все во имя Родины!",- отметил Хайям Нисанов.

Автором идеи Eyvana çıx является Минтадж Эльсевер, а руководителем проекта - заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль. Формат данного музыкального проекта представляет собой серию концертов популярных азербайджанских артистов, местом проведения которых являются балконы их квартир. Балконные концерты транслируются в дневное время по понедельникам, средам и пятницам, скрашивая социальную самоизоляцию соседей и телевизионной аудитории не только хорошими песнями, но и хорошим настроением. Слоган проекта - Evdə qal, eyvana çıx ("Оставайся дома, выйди на балкон").

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)