Тест на коронавирус и судьба фестиваля "ЖАРА" в Баку – EMIN в гостях у Ивана Урганта (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) в очередной раз стал гостем передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (Россия), сообщает Trend Life.

В ходе беседы с ведущим шоу Иваном Ургантом EMIN, который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку, рассказал о нескольких вариантах его проведения в текущем году.

Музыкант отметил, что из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) пока непонятно как будет проведен фестиваль. EMIN озвучит три возможных варианта проведения фестиваля в 2020 году.

По словам народного артиста Азербайджана, если границы будут открыты и ситуация разрешится, то фестиваль планируется провести в привычном формате. EMIN также подчеркнул, что он и его команда активно готовятся к фестивалю.

Второй вариант проведения фестиваля также будет рассматриваться с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса - так "ЖАРА" может пройти в Баку, но без зрителей.

"Если это тоже не получится, то я думаю, что как вариант я могу использовать площадку в Москве и провести эфирный концерт без зрителей, чтобы все-таки "ЖАРА" состоялась", - раскрыл третий вариант музыкант.

EMIN также рассказал, что два раза сдавал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Напомним, что фестиваль "ЖАРА" в 2020 году должен пройти с 29 июля по 2 августа. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)