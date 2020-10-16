Посвящается военным летчикам Азербайджана, которые борются с армянскими агрессорами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Доблестная армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими агрессорами, которые на протяжении около 30 лет не хотели уходить с нашей земли. Оккупанты обязательно будут уничтожены в этой войне, и в этой освободительной миссии особая роль отведена Военно-воздушным силам Азербайджана - нашим военных летчиков, которым я также посвятила эту композицию "Şahinlər" (Соколы), сказала сегодня Trend Life лауреат международных конкурсов Улькер Алиева.

Автор слов и музыки – Шаин Мусаоглу, композиция из репертуара Шамистана Ализаманлы.

"Истребители, бомбардировщики тактического и стратегического типов, разведчики, военно-транспортные самолеты большой вместимости, вертолеты и мн. др. – как же это здорово смотрится в небе! Военные летчики – это элитная часть армии любой страны. Первоклассный летчик - это золотой фонд Военно-воздушных сил. Он полностью подготовлен к боевым действиям в любых метеоусловиях как днем, так и ночью. Наши военные летчики - славные соколы сегодня парят в небе над Карабахом, внося большую лепту в окончательную победу над армянскими агрессорами", - отметила Улькер Алиева.

(Автор: Вугар Иманов)