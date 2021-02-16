Азербайджанцы претендуют на престижную в России музыкальную премию

БАКУ /Trend Life/ - 4 апреля 2021 года в Crocus City Hall состоится ежегодная премия "ЖАРА Music Awards", сообщает Trend Life со ссылкой на zhara.tv.

Среди претендентов на премию популярные в России исполнители азербайджанского происхождения - Jony (Джахид Гусейнли), дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) и дуэт Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы).

Jony поборется за награду в номинациях "Певец года", "Песня года" ("Ты беспощадна"), "Мужское видео" (клип на пеню "Комета").

Дуэт HammAli & Navai представлен в номинации "Группа года". Также один из участников дуэта – HammAli может получить награду в номинации "Коллаборация года" с песней "Медляк", исполненной с Мари Краймбрери.

Дуэт Rauf & Faik поборется за награду в номинации "Интернет-хит" за песню "Если тебе будет грустно", исполненную вместе с Niletto.

Музыкальная премия "ЖАРА Music Awards" - самое ожидаемое музыкальное событие года в России.

Победителей четвертой музыкальной премии выберут открытым голосованием по итогам 2020 года. На церемонии зрителей ждет незабываемое шоу, а современные технологии и концептуальный взгляд на мероприятие позволят реализовать самые невероятные идеи шоу.



(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)