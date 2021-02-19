Азербайджанский певец назван лучшим в России

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) удостоен премии "Новое Радио AWARDS 2021", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Jony стал обладателем премии в номинации "Лучший артист". Среди номинантов в данной категории были Дима Билан, Макс Барских, Тима Белорусских и NILETTO.

V ежегодная церемония награждения премии "Новое Радио AWARDS 2021" состоялось в Москве. Обладателей престижных статуэток в виде Золотых Сирен определили на основании данных продаж альбомов и синглов, статистики стрим-сервисов, количества просмотров клипов в интернете. Судьбу претендентов решали члены экспертного жюри, в которое также вошли генеральный продюсер радиостанции "Жара FM" Bahh Tee (Бахтияр Алиев) и певец Elman (Эльман Зейналов). Наряду с этим учитывалось мнение слушателей "Нового Радио".

Jony – исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года он стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета".

Артист принимал участие в различных проектах, среди которых музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)